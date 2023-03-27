詐騙電話升逾2.5倍 新措施提示偽本地來電

【明報專訊】除了被攔截的推銷電話數目呈上升趨勢，詐騙電話的個案去年亦急升。陌生來電辨識程式「Whoscall」辨識到的詐騙電話數字，由2020年的23萬個增至去年的82萬個，升幅超過2.5倍。同期，警方錄得的電話騙案宗數亦由1193宗大升至2831宗，增幅接近1.4倍。商務及經濟發展局及通訊辦回覆本報查詢時透露，營辦商將於下月（4月）底前推出新措施，為以「+852」開首的來電加入話音及文字提示，以針對源自境外並企圖模仿本地電話號碼的來電，提醒市民加倍警覺。
「Whoscall」去年辨識82萬個詐騙電話
現至少有20萬用戶的「Whoscall」向本報表示，該程式辨識到的詐騙電話，由2020年的23萬個一度跌至2021年的15萬個，但2022年則攀升至82萬個；詐騙信息亦在3年間增至113萬個，升幅超過1倍。
過去5年的電話騙案數字亦持續上升，警方回覆表示，電話騙案由2018年的615宗持續攀升至去年的2831宗，增加了3.6倍，引致的損失金額由2018年的61億元飈升至去年的1077億元，增幅逾16倍。去年案件中，「猜猜我是誰」和「假冒官員」各佔約一半，還有一宗是「虛構綁架」案。警方呼籲，市民切勿向陌生人透露個人資料，即使對方能說出當事人的資料，也不代表對方是執法人員。
（偵查報道）
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