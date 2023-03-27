詐騙電話升逾2.5倍 新措施提示偽本地來電

「Whoscall」去年辨識82萬個詐騙電話

現至少有20萬用戶的「Whoscall」向本報表示，該程式辨識到的詐騙電話，由2020年的23萬個一度跌至2021年的15萬個，但2022年則攀升至82萬個；詐騙信息亦在3年間增至113萬個，升幅超過1倍。

過去5年的電話騙案數字亦持續上升，警方回覆表示，電話騙案由2018年的615宗持續攀升至去年的2831宗，增加了3.6倍，引致的損失金額由2018年的61億元飈升至去年的1077億元，增幅逾16倍。去年案件中，「猜猜我是誰」和「假冒官員」各佔約一半，還有一宗是「虛構綁架」案。警方呼籲，市民切勿向陌生人透露個人資料，即使對方能說出當事人的資料，也不代表對方是執法人員。

（偵查報道）