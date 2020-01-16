攔截程式數據分析：去年每戶截149推銷來電 4年升近三成

HKJunkCall一直有向「小熊來電」和「小鴨幹線」分享資料庫，而程式亦會向HKJunkCall回報攔截數據。根據胡文翰向本報提供的數據，兩個程式共有逾100萬個用戶。今次分析的樣本選取每年至少11個月啟用「自動回報已攔截號碼」功能的用戶，有關用戶每年有約3500至6700個不等。李亞力分析及計算結果顯示，過去5年用戶每年平均被攔截的推銷電話整體呈上升趨勢，2019年曾按年升兩成，2022年則錄得149個，比2018年117個的低位升逾27%。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華表示，數字反映推銷電話濫發情况惡化；他指目前最困擾市民的是人對人促銷電話，近兩年更開始有人工智能推銷電話，但現時法例連前者都未涵蓋，「好落後」。

政府曾於2017年展開公眾諮詢，研究擴大《拒收訊息登記冊》範圍至規管人對人促銷電話，但引起商界和客服業爭議，政府最終未有訂出立法時間表，業界繼續以《人對人促銷電話實務守則》自願規管促銷方式。

法例仍未涵人對人促銷電話

局方：投訴顯著減 IT界：因程式過濾

商務及經濟發展局和通訊辦回覆表示，政府接到涉及人對人促銷電話的整體查詢及投訴數字顯著下降，由2012年的2010宗跌至去年的200宗，顯示《實務守則》有一定成效。商經局稱，香港剛經歷3年新冠疫情，有需要審視規管這類電話會否影響正常商業活動，政府需平衡眾多因素才可決定是否、如何跟進有關工作。

黃浩華認為，投訴數字下降或只因為市民有手機程式過濾，不代表可合理化商業機構不斷致電cold call的行為。香港客戶中心協會執行總監陳建年表示，近年不少大機構已減少投放資源於推銷電話，因太多詐騙電話，客戶一接聽就掛線，推銷成效很低；認為立法規管人對人促銷電話對業界影響不大，但要豁免本身有業務往來公司的來電。

批發及零售界立法會議員邵家輝稱，有留意到滋擾電話近來增加，他曾於一日內收到3、4個，包括推銷大灣區地產和醫療服務。對於《登記冊》應否涵蓋人對人促銷電話，他認為可讓社會討論，建議政府可與電訊商合作，讓想促銷的公司來電時加入「推銷電話」識別，例如有特別的數字開首，讓市民選擇是否接聽。

（偵查報道）