戴安全帽穿地盤衣 4南亞刀賊劫千萬元名表

貴表全掠疑曾踩線 4分鐘得手登車

昨午3時許，警方接報4名南亞裔男子闖入尖沙嘴彌敦道36至44號重慶站CKE商場二樓表行「RWW Watch」，以兩把30厘米長牛肉刀指嚇37歲黃姓負責人，大肆掠去飾櫃上一批名表、現金及一部手機，其後乘坐黑色豐田私家車逃去。經點算後，賊人劫去45隻勞力士手表、一隻柏德菲臘手表、3.7萬元現金及負責人一部價值1萬元手機，總值1078萬元。

警員接報到場，翻查閉路電視片段，在現場拍照記錄及套取指模。現場飾櫃幾乎被搶掠一空，只剩數隻名表及數個空的表盒。該店出售全新及二手名表，置於飾櫃較高層數的名表售價較高，全數被賊人劫走，懷疑賊人曾「踩線」。根據店主被搶走的手機GPS定位，賊人最後出現位置為連翔道漾日居一帶，相信往新界方向逃走。

閉路電視截圖顯示，4名賊人均穿地盤的反光衣及戴口罩，其中兩人頭戴黃色安全帽，部分賊人身穿衣物有較大品牌標誌。另一截圖顯示，約4分鐘後4名賊人疑得手向相反方向離開，4人反光衣背後均寫有「安全第一」，其中一人背「GUCCI」字眼斜孭袋。

一人背GUCCI孭袋

警方正追捕4名介乎約30至40歲南亞裔男子，身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時穿橙色背心及黑色衣服。案件列行劫，交由油尖警區重案組跟進，暫未有人被捕。

多工程未惹疑 目擊者稱劫匪淡定

附近商戶Billy稱疑犯「無聲、好靜，之後突然有人走出來說打劫，先知咩事。有幾個人好淡定咁走」。他又稱目睹疑犯身穿橙色反光衣，「開頭唔覺得有啲咩，因為呢度成日有工程，最近又有大火」。