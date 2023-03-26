同心村兩調整比例 入住率增6百分點

元朗東頭同心村去年5月入伙，提供1800個單位，至去年11月，營運機構聖公會代表曾稱項目整體入住率約60%。本報去年12月向房屋局查詢項目入住率，發現同心村去年11月獲准甲乙類租戶比例由80%：20%調整至70%：30%，當時局方稱聖公會正進行相關入住申請審批程序，料入住率未來數月陸續上升。

今年1月，本報再向局方查詢，獲回覆稱經調整比例後「項目乙類租戶申請總數大幅上升，而甲類租戶申請亦有所增加」，並稱聖公會已完成約200個申請面見審批，正處理約100個申請，相信項目入住率會由去年底約60%，在今年首季陸續遞增。

至2月，房屋局稱同心村已獲調整甲乙類租戶比例至60%：40%。局方回覆本報查詢稱，截至3月中，項目當中1192個單位已獲編配，入住率約66%，而甲及乙類租戶分別為691及501個，換言之去年11月至本月中，入住率由60%升至66%。

田北辰稱幫助小 倡納夾心階層

實政圓桌田北辰稱，數字反映即使調整甲乙類租戶，對項目整體入住率幫助亦不大。他認為，與其任由空置，可考慮開放同心村予所有人入住，包括青年及夾心階層等，以紓緩市民住屋問題。