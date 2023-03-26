入住率低 新界過渡屋倡放寬客源 「候公屋3年」租戶比例降至六成 田北辰批造數

明報記者 區慧盈

兩項目甲類戶不足四成 已改比例

目前營運過渡屋項目的非政府機構，須將不少於80%單位提供予輪候公屋不少於3年者（甲類租戶）入住，其餘20%可供其他類別申請者（乙類租戶），如居於劏房、輪候傳統公屋少於3年或家庭環境遭突變等有需要者入住，惟這些住戶有可能於完約時仍未能上樓。截至上月中，全港共約7000個過渡屋單位投入服務，其餘1.4萬伙未來兩年落成。

房屋局：增彈性納需求更迫切者

按照機制，個別項目若有需要，營運機構可申請調整甲乙類租戶比例，而目前元朗博愛江夏圍村及同心村已獲准調整，由80%：20%調整至60%：40%。房屋局稱，因未來兩年更多過渡屋落成，為增加機構彈性及吸納更廣層面且具迫切住屋需要者入住，最新建議容許過渡屋在落成前已可向當局提出預先調整甲乙類租戶比例；倘獲批准，可以有關比例作招租基礎，以加快租戶審核及入住工作。局方補充，有關建議僅限新界（包括擴展市區）項目，即屯門、元朗、天水圍及沙田等，該局將尋求負責過渡屋的評審委員會支持建議。

政府消息人士解釋，各過渡屋項目提供單位類型及配套不一，而每區劏房戶組成有異，提早容許機構調整租戶比例，有助增加靈活性及盡用房屋資源。消息強調，即使新界項目可調整租戶比例，營運機構仍須確保將單位編配予真正有需要家庭，而荃灣或大埔有不少劏房租戶對過渡屋需求殷切。消息又稱，未來公屋項目多位於新界，認為住戶提早適應當區環境更「着數」。

田恐偏遠簡約屋步後塵

田北辰批評局方用「數字遊戲呃人」，現實反映甲類租戶對新界臨時房屋需求低。他說，簡約公屋有別過渡屋，僅供甲類租戶入住，擔心位於屯門樂安排等偏遠選址，日後亦面臨入住率偏低情况，質疑局方屆時是否同樣放寬租戶對象，憂「全件事走晒樣，完全幫唔到輪候公屋人士」，建議局方覓更多市區選址。不過他仍贊成局方先放寬新界過渡屋甲乙類租戶比例，「起咗唔好浪費」，以善用公帑。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣認為，房屋局提出放寬甲乙類租戶比例，明顯因新界過渡屋「入住率唔夠」。他認為增加乙類比例有助開拓「客源」，贊同放寬，因仍能幫助劣居戶改善生活環境。

施麗珊：不便工作上學欠吸引

於市區營運過渡屋的社區組織協會副主任施麗珊稱，新界過渡屋難吸引家庭戶，因父母及子女多於市區就業及上學，若遷往元朗等區，不但上班長途跋涉，子女亦需轉校，故吸引力低。她又說，部分過渡屋年期較短，僅兩三年，輪候公屋不足3年租戶料需「搬完又搬」，恐對過渡屋卻步。

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