小學屋苑郊遊遇意外 4旅巴1密斗「串燒」93傷

有學童稱似坐過山車但更痛

事發昨午近1時，相撞車輛包括4輛旅遊巴及1輛密斗貨車，旅遊巴中3輛接載學生，1輛接載淘大花園旅行團。現場所見，密斗貨車車頭變形，零件跌出，部分前轆陷入前方旅遊巴，兩輛旅遊巴擋風玻璃碎裂，5車均漏油，警方灑木糠避免意外。藍田消防局長沈川說現場屬繁忙公路，要騰出空間安置大量傷者，當中多為小童及老人家，需時救出及安撫。消防派出61輛消防車或救護車共150名消防及救護人員，另有50名警員支援。將軍澳道往將軍澳方向近翠屏南邨一度全線封閉逾兩小時，部分巴士線改行將藍隧道。

涉事陳姓貨車司機稱事發時準備送貨到將軍澳，正在上斜之時，前面兩輛旅遊巴慢駛，時速只有10多公里，突然後面迎來一下「很大的撞擊力」，令貨車向前撞，其後再有一次撞擊。他說胸口受傷，下盤一度被軚盤及座位夾着，形容當時「唔識驚」，移動軚盤後自行脫困。淘大花園旅遊團友梅先生說，當時剛在尖沙嘴食完飯準備入西貢，憶述當時車速「幾快」，後面有撞擊力，車輛急煞令他和前面兩名乘客倒地，目睹有人撞傷頭或手，亦有兩名團友暈倒約10分鐘。

救援人員花近1小時將244人帶離車廂，並安排乘客按傷勢分流，有傷者頭部受傷需躺卧擔架上。大部分小學生傷勢較輕，主要是手腳擦傷，亦有人流鼻血，校服沾有血漬，但未見太驚慌，全部人近3時大致安排送院或離開。另有一名被困旅遊巴司機骨折，由於車門不能打開，消防員需從太平門進入車廂剪爛玻璃，方便搬進重型工具救援，花約40分鐘將他救出。

醫管局指事故中有93名傷者送院，年齡8至84歲，其中一名男子傷勢嚴重，昨晚仍在聯合醫院留醫。警方稱5名司機年齡介乎48至70歲，其中3人四肢或胸口受傷送院，另兩人無受傷。

的士切線小巴減速 後方車收掣不及

警方表示，將軍澳道涉事路段與觀塘繞道支路接駁，當時一輛的士由觀塘繞道支路匯入將軍澳道一線，後上綠色小巴因而減速，尾隨旅遊巴減速停下，其後車輛疑收掣不及引發意外，初步顯示涉事車輛無超速，5名司機通過酒精呼氣測試，暫無人被捕，東九龍總區交通部正跟進調查，並追尋切線的士司機。

聖公會德田李兆強小學稱昨為該校旅行日，共約1000名師生及家長義工往烏溪沙青年新村，事發時正在回程，3輛接載180名三至四年級師生的旅遊巴遇上意外，約10名受傷學生及20名感不適學生送院檢查，其餘由專車送回校解散，校方已啟動危急處理小組。

一名遇事小三男生形容事發時車速一般般，感受到有車輛從後撞上，「跟住『CHOK』咗六下」。另有小四女生說，車上很多同學哭，部分人額頭和嘴唇撞向扶手受傷。她說待老師報警後，有人員安排他們從太平門下車，並坐在一旁等待分流。