反填海遊行限百人 掛號碼牌禁蒙面 警發不反對書 申請人形容「嚴到阿媽都唔認得」

黎棟國：倘公安風險減 可減條件

狄志遠：要求過嚴 收窄遊行自由

警方在不反對通知書中，引述過去有不法分子可能混入遊行集會擾亂秩序或作暴力行為，故規定須佩戴掛頸卡牌等。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，若整體社會破壞公安風險減低，日後警方施加的條件可較少，但仍視乎當時情况。社福界議員狄志遠質疑警方要求過嚴，尤其參加者逐個掛牌「變相實名制」，收窄遊行自由空間。

部分遊行無列禁蒙面條件

本報統計今明兩日共7場獲發不反對通知書的公眾集會或遊行，全數列明須確保不構成不利國家安全。當中4場無列明禁蒙面，包括同以將軍澳海濱為終點、獲批後因預計天雨取消的將軍澳官中家教會步行籌款（見表）。

須拉繩分隔參加者市民

確保無「不利國安」行為

在各場活動中，警方僅對都會駅業委會明文要求須沿途拉繩分隔參加者及市民，並須確保不會有「不利國安」的行為，並列明不限於具煽動意圖的言行、文字、言論或刊物。警方同時規定，遊行期間若發現參加者作出不利國安行為，業委會須立即通知警方及廣播呼籲對方停止或離開，若「容受或准許」任何人違反警方施加的規定，可判監1年及罰款1萬元。

申請人：原申300人 籲超額者離開

是次遊行申請人、將軍澳民生關注組召集人陳展浚透露，原申請300人遊行，其後應警方要求減至100人，若最終超出目標，會呼籲超額者離開。他慨嘆，對於民生政策，社會需要渠道宣泄，希望日後遊行人數及限制能更鬆動。

同於明天舉行步行籌款的養和醫療集團，其獲批的不反對通知書亦有遵守《禁蒙面法》的條件。養和回覆會依法舉辦是次活動，並已通知參加者步行期間毋須戴口罩。

黎棟國認為，警方要求「好似旅行團掛團章」及作分隔，有助維持秩序。他認為參加者戴普通外科口罩符合不反對通知書規定，「V煞或怪獸面具、豬嘴（呼吸面罩）就辨別不到」。

警：就不同因素全面評估風險

本報向警方查詢為何部分遊行無列明有關《禁蒙面法》、是否須醫生紙證明作合理辯解等。警方回覆會就活動目的、性質、人數、過往經驗及最新形勢等因素全面評估風險，並視乎結果採取相應措施處理有關公眾活動。

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