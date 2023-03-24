議員：有居民萬元電器損毁 曾稱欲索償

被問索償宗數 中電：無補充

中電重申，元朗電纜橋起火事故非常罕見，明白對客戶帶來不便，再一次向受影響客戶致歉，感謝諒解。消委會回覆本報稱，曾接獲一宗與該停電事故相關的投訴，內容純屬意見表達，詳情不便透露。

去年6月元朗、天水圍及屯門大停電，據中電早前報告，有17.5萬戶受影響。劉國勳昨向本報稱，該次停電為區內用戶造成財物損失，他事後接獲大量居民求助，反映長時間停電令食物變壞，有居民報稱有電器損毁，亦有商戶表示因停電而未能營運而影響收入，有食肆稱鮮活食品存貨報廢等。劉稱據他接觸的個案，曾有市民反映有意索償，一般涉及電器損壞等，報稱涉款逾萬元，但亦有受影響居民稱無意索償，一般是認為損失金額不大，或認為申索程序繁複。

住宅用戶曾獲百元消費心意券

中電因應事故，去年宣布撥款2000萬元向每個受影響住宅客戶送出100元「心意券」，讓他們在元朗、天水圍及屯門的參與商戶消費。劉重申金額不足彌補居民損失，建議中電考慮直接減免居民電費作補償。