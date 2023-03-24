大停電小額索償開綠燈 官：不能排除中電有謹慎責任

停電影響屯元天17.5萬戶

本案申索人為Lo Po Sang（圖），被告為中華電力有限公司。審裁官昨裁決時引述中電去年8月的調查報告，指起火原因與電力裝置過熱有關，導致熒光燈起火，蔓延至旁邊高壓電纜，惟法庭不肯定中電在事故發生前有否作風險評估、更換老化零件等恆常保養和預防措施。審裁官續稱，中電作為該區唯一的電力供應商，事件無疑為居民的生活帶來一定影響，不能完全排除其有謹慎責任。

雪櫃食物變壞申索 中電指無理纏繞

審裁官同意中電不會預知事故發生，且食品變壞與事故無直接關係，但根據常理，涉案鮮奶、乳酪、雪糕等奶類製品在無冷凍之下，最多存放12小時，故申請剔除之理據並非顯然易見。不過，審裁官亦提到放置上述食品的單位並非由原告持有，究竟他是否食品的擁有人，此部分應在審訊時處理。

申索人在申索書指出，2022年6月21日，中電沒有在合理時間恢復供電，停電約15小時，對他所購買的食品造成不可逆轉的損失。中電申請剔除的理據主要為申索人未能提供單據證明食物購買日期，亦無證據顯示事發時食物放在雪櫃中。中電另質疑申索人聲稱10樽1.5公斤鮮奶變壞，但以12天保鮮期計算，即每3日要喝掉兩樽鮮奶，缺乏證據支持。

申索人早前在申索書中羅列20種食品的價格，數量達95項，包括10樽1.5公升鮮奶、兩包急凍海膽、12個特大牛油果（澳洲）、9支神石榴汁、1隻松葉蟹、7盒Häagen-Dazs和Movenpick雪糕、芥菜等，總值6559.3元。他說購入食物時以現金付款，沒有相關付款紀錄提供，故金額按超級市場及官網價格評估。

【案件編號：SCTC 024470/22】