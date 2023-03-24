增極端酷熱警告 預測35℃即發 天文台料今年最高氣溫勢躋十大

料4至7風暴襲港 或強如山竹

香港天文台長陳栢緯昨在記者會表示，綜合考慮「厄爾尼諾」或「拉尼娜」發展情况等因素，預料今年或有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍內，數目接近正常，今年風季可能於6月或之後開始，10月或之前結束。他說，若極端天氣持續，加上海水溫度上升，今年不排除重現「山竹」等超強颱風，形容「長遠對香港存有一定威脅，趨勢並不樂觀」，但指每年均有變化，難確認今年會否出現超強颱風。

陳又預料今年本港平均溫度偏高，或有較高可能達最高氣溫紀錄首十位。至於全年總雨量，他預料屬正常至偏少，介乎2000至2600毫米，提醒市民本港仍受暴雨影響，應為風雨季做好準備。

全球暖化影響下，本港氣溫持續上升，據天文台數據，去年本港平均氣溫23.9℃，為有紀錄以來第六溫暖年份（見表）。陳表示將在酷熱天氣警告中增加「極端酷熱」級別，若天文台總部或新界普遍地區在實時或預測氣溫錄得35℃或以上，就會發出相關警告。他稱制訂新級別時亦會參考勞工處將於今年夏季推出的暑熱指數新指引，新級別細節今年內公布。

回應「遲警告」 陳栢緯：太早易誤報

被問到過去有市民批評天文台太遲發出熱帶氣旋及暴雨警告，陳解釋已盡早發放相關資訊，並期望市民明白熱帶氣旋移動路徑、強度變化存在變數，若太早公布資訊或出現誤報。他又說，個別地區受大雨影響並不代表全港地區亦有大雨，建議市民可留意局部地區大雨提示。

梁榮武：酷熱天氣麻木 加級增警覺

梁榮武表示，由於氣候變化，本港近年夏季錄得極端酷熱天氣的日數屢破紀錄，「去年酷熱天氣有50多日，相信市民已麻木」，認為在此之上再加一級極端酷熱天氣警告，不但可更如實反映天氣情况，亦能提高市民警覺。他說除酷熱天氣警告，天文台亦有另一套暑熱指數，以溫度、相對濕度和風速等元素計算出來，更能反映對市民的健康風險，認為在酷熱天氣下，市民亦可同時參考暑熱指數，以作相應措施。

林永和說，一般而言溫度愈高，出現中暑或熱衰竭風險便愈高，但酷熱天氣也受濕度、散熱情况等因素影響，如氣溫升兩度，體感上未必有明顯分別。他認為僱主可就新級別制訂工作指引，建議戶外工作員工何時休息或採取特別措施降溫。

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