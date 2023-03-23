車主黃傑龍：晚間或有兩「人流高峰期」

有私家車主指無助分流 有稱會改行西隧

在「不同時段不同收費」方案下，逢周一至周六晚上7時起至翌晨7時30分，各過海隧道私家車收費降至統一20元。居於南區的黃傑龍每日均經東隧往來位於九龍灣的辦公室，他通常在晚上7時下班，關注日後將有車主為省隧道費等候至7時下班，令相關時段人流增加。對於方案下設「過渡收費」時段，黃稱樂見相關做法，認為已「大幅紓緩」有人會因收費調整刻意超速或減慢車速的情况。

另外，在港島區工作的吳先生經常用紅隧過海，他說三隧調整收費方案實施後仍會用紅隧，認為「加10元不是很貴，仍比西隧便宜」。他又指相關方案無助三隧車輛分流，批評政府只想加價，稱「劃一收費先有（分流）作用，不會因減少少或加錢就轉用其他隧道」。

駕駛者陳小姐平日用西隧過海，認為「西隧夠快，不用像紅隧需要等」。她稱西隧私家車收費減價後，更會選擇用西隧過海，惟認為三隧調整收費及分時段收費不會有太大作用，「始終繁忙時間西隧收費是紅隧及東隧的一倍，紅隧都會塞車」。另一駕駛者黃先生認為，相關方案有助分流車輛到西隧過海，並形容「多一個選擇給駕駛者」；又說平日過海較多用紅隧及東隧，日後會開始用西隧。