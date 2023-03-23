商用車三隧將劃一收50元 巴士歡迎 小巴紅隧貴4倍

運署：僅數百小巴行經隧道影響不大

運輸署長羅淑佩表示，商用車現多用紅隧致擠塞，認為只要收費劃一及合理，業界以方便程度考慮路線，不會為省錢「兜路」，料有助減少紅隧車流。小巴紅隧隧道費由10元增至50元，署方指小巴紅隧收費一直較其他商用車便宜，要付較高費用商用車「陪佢塞（車）」不理想，認為劃一收費有助鼓勵業界調整路線分流；又稱僅數百輛小巴行經隧道影響不大。

小巴界速遞業料或需加價

香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華認為，小巴收費與巴士看齊不公平，因小巴客量不及巴士，每一轉過海成本較高，估計部分通宵紅色小巴如中環至旺角因紅隧更方便，日後不會如署方所願改道，成本增或被迫加價。香港速遞業協會會長吳江表示，大部分送貨車多用紅隧，形容「業界不會做蝕本生意」，預料日後速遞費或加一至兩成。

敘福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，車隊每日到不同食肆分店送貨，劃一收費後直接選擇鄰近或交通順暢路線送貨，送貨費或有加有減，需重新規劃才知道對成本影響。

的士業憂「白牌車」搶晚上過海生意

至於的士8月起全日三隧劃一收費25元，惟次階段實施分時段收費後，夜晚非繁忙時段私家車過海僅20元，比的士便宜，業界憂晚上過海生意被「白牌車」搶走，盼的士入夜收費與私家車看齊。運輸署形容，署方大可把的士當商用車收50元，現已「平一半」， 而的士不同時間收費不同或易與乘客爭拗，相信業界更重視與乘客關係。