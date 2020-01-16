分流首階段收費633 年底次階段644 三隧設「過渡時段」 每兩分鐘加減兩元

《2023年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》明刊憲，下周三提交立法會首讀。政府去年10月提出三隧分流方案，原計劃趁今年8月收回西隧時實施首階段，次階段明年才推行。運輸及物流局長林世雄昨稱，因考慮到通關後交通量增，且立會有聲音要求盡早實施「不同時段不同收費」， 今年底前所有隧道亦有不停車繳費系統「易通行」，故認為有條件提早年底前實施。

次階段繁忙時段外 日間30元晚上20元

「不同時段不同收費」則提出，周一至六全日分3個時段收費，西隧於早上8時8分至10時15分、下午4時58分至晚上7時為「繁忙時段」，紅隧東隧則為早上7時48分至10時15分、下午4時38分至7時，採收費最高的「644」方案，即西隧60元、紅隧東隧40元，其餘大部分日間時間劃一收30元，晚上至翌晨收20元；而繁忙時段與其他時段之間加插「過渡收費」時段，其間以每兩分鐘加或減費兩元，至達下一時段劃一收費。周日及公眾假期早上10時15分至晚上7時15分前劃一收25元，晚上7時15分至翌晨10時15分前劃一收20元。

林世雄稱，次階段方案中，收費較高繁忙時段佔全日約兩成時間，其餘八成享較低隧道費，料有助吸引車主避免繁忙時段出行；又形容如車主提早出門，由原本在家吃早餐改為過海後吃，便可以較便宜收費過海。運輸署亦形容非繁忙時段劃一收20元是「賣大包」。

8‧2首階段分流成效小

料次階段可減0.5至1.5公里車龍

不過，助理運輸署長梁世豪承認，首階段633下，三隧流量或與目前相若，但相信可進一步盡用西隧流量，形容屬溫和方案，署方寄望次階段有分流效果。署長羅淑佩料次階段實施後，繁忙時段紅隧外加士居道一帶車龍可縮短1至1.5公里，東隧入口車龍縮短約0.5公里，整體三隧可減10%私家車流量。

政府「一廂情願」

汽車會：劃一收費才能改司機習慣

汽車會及多名立法會議員認為方案分流效用不大。香港汽車會會長李耀培表示，「633」下西隧收費仍是紅隧東隧一倍，沒收窄收費差距根本起不到分流作用；次階段當局盼車主為省錢提早出門是「一廂情願」，因泊車時間更長也有成本，料車主仍如常出門，最有效方案仍是三隧所有時段劃一收費。林世雄則在記者會稱，因西隧屬連接新界西北及機場主要通道，而新界西北有近300萬人口，若繁忙時間將私家車收費劃一，引發車流會讓西隧「吃不消」。

至於引入過渡收費，羅淑佩稱各隧道入口會設顯示屏提醒當時收費，相信駕駛者不會為省兩元收費而「衝閘」加速，或在隧道外附近逗留致交通擠塞；又指相信以西隧為例，附近難有路口讓駕駛者等候；如發現隧道附近交通受影響，運輸署長可每半年提出調整隧道費以改善情况，每次最多加3元，累計最多15元。

立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恆鑌認為繁忙時段約4至5小時太長，與實况有別。實政圓桌田北辰認為，不同時段收費方案下的繁忙時段，西隧私家車收費與紅隧東隧差距收窄，相信分流作用較大，但建議西隧進一步調低至50元，紅隧東隧減至35元。

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