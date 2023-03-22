證券界：新制恐損港鐵派息

【明報專訊】港鐵（0066）推出經檢討後的票價可加可減機制新方案，將在港物業發展利潤因素掛鈎。有證券界人士認為，本港鐵路老化，維修費較高，利潤不及以往，甚至出現虧損，當局轉與地產發展利潤掛鈎後計算票價調整，最終香港鐵路收入減少，長遠亦恐影響股息分派。由於該股除了一般公眾散戶持有，亦多長線基金持貨，有業界意見認為當局亦應照顧長期捧場的投資者之感受。
籲照顧長期投資者感受
永裕證券董事總經理謝明光指出，港鐵系統老化及進入維修期，已無甚盈利，並且出現虧損。
謝明光稱，當局着手票價調整時，轉為將在港地產發展利潤加入調整算式，藉此壓低票價，加上按照2022年度修訂票價調整機制亦涉放棄部分票務收入，因此擔心將來地產業務發展利潤用作補貼鐵路業務的運作模式下，會影響對投資者長遠的派息。
謝又稱，據他所知，有不少投資者甚至基金長期持有港鐵收息，港鐵無疑務求壓低票價升幅，但亦有需要照顧長線捧場的投資者之感受，反問「地產生意將來還可以補貼鐵路業務的程度有幾多？」
消息公布前股價跌
港鐵昨在港股收市後才公布新的票價調整機制，公布前集團股價逆市下跌，全日收報37.85元，下跌0.26%，成交額達1.25億元。過去3天港鐵的沽空比率連日上升，昨日升至45.46%，為過去15個交易日最高水平，沽空額達5666萬元。
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