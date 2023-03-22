證券界：新制恐損港鐵派息

籲照顧長期投資者感受

永裕證券董事總經理謝明光指出，港鐵系統老化及進入維修期，已無甚盈利，並且出現虧損。

謝明光稱，當局着手票價調整時，轉為將在港地產發展利潤加入調整算式，藉此壓低票價，加上按照2022年度修訂票價調整機制亦涉放棄部分票務收入，因此擔心將來地產業務發展利潤用作補貼鐵路業務的運作模式下，會影響對投資者長遠的派息。

謝又稱，據他所知，有不少投資者甚至基金長期持有港鐵收息，港鐵無疑務求壓低票價升幅，但亦有需要照顧長線捧場的投資者之感受，反問「地產生意將來還可以補貼鐵路業務的程度有幾多？」

消息公布前股價跌

港鐵昨在港股收市後才公布新的票價調整機制，公布前集團股價逆市下跌，全日收報37.85元，下跌0.26%，成交額達1.25億元。過去3天港鐵的沽空比率連日上升，昨日升至45.46%，為過去15個交易日最高水平，沽空額達5666萬元。