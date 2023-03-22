議員：租金廣告收入多 未反映整體業務

提出以「基本業務利潤」計算車費增幅扣減的議員張欣宇認為，港鐵今次作出多項原則性改變，幅度卻太「縮骨」。他引述港鐵過去10年基本業務利潤年均逾90億元，單計香港物業發展利潤則年均逾30億元，兩者差天共地，亦質疑要扣減0.7或0.8百分點的門檻過高。

張欣宇稱，以物業發展利潤計算，「聽落去」回應了市民對港鐵「靠物業賺大錢」的批評，實際扣減卻絲毫不划算；又稱港鐵不少收入來自收取商戶、辦公室及住宅租金，新計算方法未全面反映港鐵業務，對當局邏輯感不解，「為何會有這個（龐大）租金收入？就是因為整個公共交通政策給港鐵很大競爭優勢」，重申以基本業務利潤計算才「最均真」。

田北辰：未必每年賺50億 變相無變

實政圓桌田北辰批評，利潤掛鈎力度儼如隔靴搔癢，物業發展利潤超過100億元一律只扣減0.8百分點加幅，計及將取消的0.6百分點特別扣減，實際額外扣減0.2百分點，形容「濕濕碎」，而港鐵並非「年年有樓賣」，未必每年都可賺超過50億元，變相維持只扣減0.6百分點。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌對新方案感失望，質疑車費加幅扣減「出手太低」，影響不大。他亦不滿港鐵未取消隔年累積加幅，建議設立機制撤銷延後兩年的加幅。

至於港鐵處理延後加幅的方法，張欣宇認為問題根源在於每年車費加幅太大，如能準確反映港鐵營運成本，未必需經常觸動延後加幅機制。