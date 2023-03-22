延誤罰款上限增六成 改周末半價日回贈 田北辰：打工仔最受影響難受惠

繁忙時段罰款加兩成 上限未增

檢討結果提出，延誤多於3小時的罰款額將增六成，其中延誤3小時以上至4小時，罰款額由現時500萬元增至800萬元，延誤逾4小時則每小時罰400萬元；罰款上限同增六成至4000萬元。檢討亦提出繁忙時段罰款增兩成，在平日上午8時至9時、下午6時至7時發生事故，以延誤3小時以上至4小時為例，罰款額將增至960萬元。

不過，繁忙時段罰款上限未有一同增加，續按是次上調後的4000萬元封頂。運輸及物流局長林世雄未就此正面回應，僅稱繁忙時段事故影響較大，增加兩成罰款做法合適。

現時延誤罰款以每程3%車費折扣回贈乘客，檢討結果提出改以周末「特別車費日」回贈，當罰款額累積滿2500萬元，港鐵便須於特定周末其中一天收取半價車費，涵蓋成人和小童，長者八達通或樂悠卡車費也減至1元。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，若以原本方法計算去年罰款，港鐵須撥6550萬元回贈，新方案下則增至1.03億元，折合須提供4天半價日，已選定4月8及9日、5月13及14日。

原每程減3%「人人受惠」

實政圓桌立法會議員田北辰質疑，以往每程3%折扣人人受惠，改推周末半價「仲差過以前」，形容是大倒退，且平日和周末客源不同，最受事故影響的「打工仔」未必能受惠，建議一個月內每日減15%車資。立法會議員張欣宇認為，繁忙時段事故加收兩成罰款太少，而改推半價日僅感覺更著數，惟關注半價日客量會否增加，令港鐵實際懲罰減少。