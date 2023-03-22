港鐵加幅扣減 新制最盡多0.2點 票價掛鈎賣樓利潤 政府：非小修小補

估算今年加2.45% 九成人每程加少於0.4元

多名立法會議員質疑計算方法未能反映港鐵整體業務，不解為何未有將物業租金、廣告收入等納入回扣計算；有議員認為港鐵近年經常觸動延後加幅，源於車費加幅未能準確反映營運成本（見另稿）。

撤0.6百分點特別扣減 賣樓利潤可減0.6至0.8

港鐵現有票價調整機制可分兩部分，一為方程式，即消費物價變動加運輸業工資變動，再減現設定為0的「生產力因素」；二為方程式外，每年提供0.6個百分點的特別扣減。經約半年檢討，新機制取消0.6個百分點特別扣減，僅保留方程式，但當中「生產力因素」改與港鐵前一年香港物業發展利潤掛鈎，由固定0改為0.6至0.8個百分點。如物業發展利潤少於50億元，加幅可扣減0.6個百分點；利潤50億至少於100億元扣減0.7個百分點；利潤100億元或以上減0.8個百分點。

林世雄：直接從方程式「生生世世」扣減

按最新安排，整體新機制經取消「0.6個百分點特別扣減」、但又引入「按利潤扣減0.6至0.8個百分點」後，事實上最終票價可獲扣減幅度只由固定的0.6個百分點，改為0.6、0.7或0.8個百分點。被問到不少交通工具加價，新機制只助多壓低0.2個百分點加幅，如何回應市民期望，運輸及物流局長林世雄形容0.6個百分點扣減過往只是特別措施，新機制下無論利潤多少，都會有0.6個百分點直接從方程式內扣減，形容做法可令基本票價 「生生世世都減」，如營運50年，50年都扣減票價，複利效應顯著。消息人士形容，票價加幅每扣減0.1個百分點，港鐵每年便少2000萬元票務收入。

近10年賣樓利潤 不足一半高於50億

林世雄被問到為何只計算港鐵物業發展收入，而非整體純利，他說是為回應公眾意見，諮詢時大部分意見均提議與物業收益掛鈎。翻查資料，過去約10年港鐵物業發展利潤，不足一半年份利潤高於50億元，即按原方案扣減0.6個百分點，改為扣減0.7或0.8個百分點。如改以港鐵整體純利掛鈎，則除2020年虧蝕以外，近10年至少有7年均逾100億元，倘以新機制計算，可扣減0.8個百分點。消息人士分析，如以純利計算，事實上近年港鐵整體盈利呈跌勢，未來可扣減幅度或按年下跌。

新一年票價將按檢討後機制計算，至於累積3.35個百分點未追加的加幅，港鐵會追加當中0.5個百分點，而餘下2.85個百分點，會透過一次過1.2個百分點特別扣減永久注銷，餘下1.65個百分點，連同今年加幅中的0.2個百分點，會延至明年實施。新票價會在6月生效，方程式中的「運輸業名義工資指數變動」仍待月底公布。至於日後的延後加幅會否繼續滾存，消息人士說日後再處理。

學者：可改賣樓時間表 控制年利潤50億內

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波說，由於經濟已復蘇，月底公布的運輸業名義工資指數變動有可能高於政府預期的3.9％，或高達4.2％，即港鐵票價最終加幅或超過2.45％。按「封頂」機制，票價最多可加2.84％。他又認為，港鐵可藉更改銷售物業項目時間表，以控制每年物業利潤在50億元之內，令每年票價加幅扣減均不達0.8個百分點。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676