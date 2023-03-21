中小銀行信貸縮 勢累美經濟

獲大行注資 第一共和銀行仍再降級

中、小型銀行一直是美國信貸的增長動力，為美國經濟增長扮演重要角色。美聯儲的數據顯示，剔除美國前25大銀行後，其餘中、小型銀行的未償貸款（outstanding loans），相當於美國銀行業全部未償貸款的38%。這些中、小型銀行佔商業房地產貸款的比重更高達67%。

投資者正審視銀行的財政，存在風險的中、小型銀行股債受壓，進一步引發公眾對存款安全的擔憂。安永-博智隆（EY-Parthenon）首席經濟學家Greg Daco稱，當某類型的銀行受壓，這類機構在放貸時會更審慎，金融市場可能會較長時期處於這種狀態。美國私募基金巨擘阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok指出，若地區銀行放慢借貸以提升資本水平，很多消費者可能突然難獲汽車貸款、樓按或其他類型消費貸款，預期美國今年中將由於銀行業放貸減少而陷入衰退。