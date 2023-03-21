中小銀行信貸縮 勢累美經濟

【明報專訊】美國地區銀行接連爆雷後，獲美國大行「泵水」支援的第一共和銀行（美：FRC）仍未脫險。評級機構標普進一步下調該銀行信評，由「BB+」垃圾級別，連降3級至「B+」，並警告仍可能繼續降級。鑑於客戶仍在大量提款，標普質疑美國11家大型銀行向其注入300億美元存款未必能解決其流動性問題。《華爾街日報》指出，中、小型銀行流動性短缺，可能導致美國企業及家庭難獲融資。分析預期，美國中、小型銀行可能不敢放貸以保資本渡過危機，信貸收縮在所難免，勢將拖累美國經濟表現。
獲大行注資 第一共和銀行仍再降級
中、小型銀行一直是美國信貸的增長動力，為美國經濟增長扮演重要角色。美聯儲的數據顯示，剔除美國前25大銀行後，其餘中、小型銀行的未償貸款（outstanding loans），相當於美國銀行業全部未償貸款的38%。這些中、小型銀行佔商業房地產貸款的比重更高達67%。
投資者正審視銀行的財政，存在風險的中、小型銀行股債受壓，進一步引發公眾對存款安全的擔憂。安永-博智隆（EY-Parthenon）首席經濟學家Greg Daco稱，當某類型的銀行受壓，這類機構在放貸時會更審慎，金融市場可能會較長時期處於這種狀態。美國私募基金巨擘阿波羅全球管理公司首席經濟學家Torsten Slok指出，若地區銀行放慢借貸以提升資本水平，很多消費者可能突然難獲汽車貸款、樓按或其他類型消費貸款，預期美國今年中將由於銀行業放貸減少而陷入衰退。