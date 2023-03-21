倉卒收購冀遏信心危機 瑞信：始自美國的麻煩難承受

每股收購價較峰值跌99%

為促成這宗交易在今年底前完成，瑞信和瑞銀可獲1000億瑞郎（約8480億港元）流動性支援貸款。瑞士政府另承諾，為今次收購，提供高達90億瑞郎（約763億港元）的損失擔保，但瑞銀仍須自行承擔首50億瑞郎（約424億港元）的損失。瑞士金融市場監督管理局（FINMA）更宣布，將面值160億瑞郎（約1357億港元）的額外一級資本債（AT1）減值至零，從而為瑞銀減少了數以十億美元計的相關債務。

今次收購在周末倉卒達成，旨在解決近期美國中、小型銀行倒閉後引發市場恐慌，令瑞信陷入的信心危機。FINMA表示，即使瑞信仍有償付能力，也存在流動性不足的風險。《華爾街日報》引述知情者稱，瑞信上周每天面臨高達100億美元的客戶資金流出。即使瑞信上周四從瑞士央行取得高達500億瑞郎（約4240億港元）貸款，仍未能釋除市場疑慮。

多國央行出招增美元流動性

歐美監管機構憂慮，瑞信一旦倒閉可能使瑞士成為全球壓力蔓延的源頭。在瑞銀同意收購瑞信後，美聯儲聯同歐洲、瑞士、英國、加拿大及日本央行，宣布擴大美元互換協議操作的頻率，由每周一次改為每天，並至少持續至4月底，以促進美元在全球金融體系的流動性。

瑞銀：將縮減瑞信投行業務

瑞信主席雷安澤（Axel Lehmann）稱，近期始自美國的銀行麻煩太多，難以承受。他說：「信任急速消失，加上過去幾天事態惡化，令人意識到瑞信不能以目前形式繼續經營。」瑞銀主席凱勒（Colm Kelleher）則表示，瑞銀將縮減瑞信的投資銀行業務，使其與瑞銀的「保守風險文化」一致。

《華爾街日報》引述知情者稱，分拆投行業務的計劃前景未明，但瑞士政府同意分擔瑞銀在逐步關閉相關業務的過程中可能產生的部分損失。為進行這宗交易，瑞銀將暫停股票回購。