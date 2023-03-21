拆局：AT1債券減值顛覆「吸收損失」等級

投資平台FSMOne（香港）環球債券部經理陳家朗亦認同，瑞信AT1債券持有人承受損失遠高於股東，市場難以理解監管機構背後原則，若純粹因為AT1債券條款清晰列明在需要時能直接撇減本金而向他們開刀，難免令市場擔憂，若下次發生同類事件，監管機構仍對他們出手。

業者：市場難理解監管機構原則

此外，瑞信AT1債券本身設有核心一級資本（CET1）充足率跌至7%，便會觸發承擔損失的機制，不過去年底瑞信CET1充足率仍有14.1%，監管機構便自主地將所有AT1債券「清零」，似在告訴市場本身觸發損失的框架沒有意義。如未來有其他銀行陷入危機，監管機構亦可以隨心所欲地觸發條款，令債券持有人蒙受損失，以防止大型銀行倒下。

上海商業銀行研究部主管林俊泓則指出，即使AT1債券可轉換為股權而非全數減值，不少購買者為固定收益投資者，買入為收息，故不希望轉換為股權，過去「應急可轉換債券」少有觸發減值或轉換為股權。是次事件會令AT1債券更難發行；部分資本較緊張的銀行，也難免影響發放貸款。