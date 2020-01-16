瑞銀四折254億收購百年歷史同業 瑞信千億元債券「清零」 震盪市場

AT1完全減值做法顛覆認知 全球市場勢將重估價值

瑞銀公布，每22.48股瑞信可換取1股瑞銀，作價等同30億瑞郎（約32億美元）或每股0.76瑞郎，較早前市傳的20億美元作價提高，惟較上周五瑞信收市市值低59%，即以四折收購。瑞銀股價早段最多曾下挫16%，及後逐步回穩，截至本港時間昨晚11時報17.555瑞郎，倒升2.6%；瑞信報0.816瑞郎，略高於收購價。

AT1債券是在2008年全球金融海嘯後產生，為一旦發生銀行陷入危機時用作吸收損失。瑞士監管當局直接讓瑞信AT1債券完全減值，但保存了部分股票投資價值，有異於市場對股票較債券先吸收損失的理解（見圖2），加上是次為歷來最大規模的AT1債券減值，觸發市場對歐洲總值2750億美元AT1債券的重新評估。

匯控渣打跌6%至7% 保誠跌8%

國際銀行股在亞洲時段下跌，匯控（0005）下跌6.23%，收報50.45元，為表現最差藍籌，渣打（2888）跌7.3%報58.4元；保險公司會將保險資金投放在債券，債券減值將計入投資損失，保誠（2378）和友邦（1299）分別下跌逾8%和4%。

不過，歐洲銀行業管理局昨晚發出聲明，指金融海嘯後歐盟已確立股東和債權人吸收損失的順序，普通股權是最先吸收損失的工具，只有全部使用完畢才會使用其他一級資本。聲明初步穩定了銀行股的走勢，截至晚上11時，匯控在倫敦的股價較港股收市高2.87%，渣打則高1.2%。

分析：市場動盪限制儲局本周加息空間

美國四大銀行早段股價上升1%至2%，分析相信金融市場動盪限制聯儲局本周加息空間，利率期貨一度約有五成機會本周暫不加息。加上聯儲局與全球另五大央行協調提供美元流動性（見另稿），亦有市場人士視為暫停「縮表」救市行動。

富途交易部高級分析師陸秉鈞指出，股東「獲賠」優先於債主顛覆市場認知，更竟然是監管機構的做法，此例一開或引發市場對全球銀行同類債券重新估值，所有發行AT1債券的歐洲銀行包括匯控也會受到影響。

凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑則表示，近日銀行接連出事與去年歐美央行加息過急有關，只要加息疑慮尚未淡化，問題也可以在其他債券、按揭等出現，市場對銀行股的憂慮仍未消除。

明報記者

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