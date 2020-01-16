新巴最後新線694S今啟航 復刻版巴士亮相

7月合併城巴 推「告別新巴」活動

兩條新過海巴士路線694S及690S今起投入服務，其中來往調景嶺站至小西灣邨的694S是由新巴專營的最後一條新常規路線。65歲車長黃池仔入行逾40年，1998年由中華巴士過渡至新巴，是第一批新巴車長。他表示694S特色為「快」，由日出康城上車經將藍隧道和東區海隧，只需約15分鐘已到達港島東區。他認為搭巴士較舒適，「起碼有位坐」，相信會有較多日出康城居民乘搭新線。

15分鐘康城到港島東

對於可再見到新巴波浪紋圖案車身的巴士，黃池仔感到開心，「像很久不見的朋友突然出現在你面前」。他現時正培訓逾50名車長駕駛將藍隧道巴士路線，包括694S。

694S今日起於周一至周五早上繁忙時間在調景嶺站開出兩個班次，以及傍晚繁忙時間在小西灣邨開出兩班，線路途經將軍澳、日出康城，至港島東區鰂魚涌、筲箕灣及柴灣，全程車費15.9元；另由城巴及九巴聯營的過海路線690S來往坑口至中環，全程車費16元。

隨着城巴和新巴專營權於7月合併，意味新巴品牌將結束，黃池仔稱，公司合併對自己影響不大，「自己熱愛駕駛巴士，只要做好本行便好」。

駕駛新巴過海694路線逾20年的車長朱海林說非常不捨新巴品牌，「自己車長生涯最美好的回憶都在694上」，見證不少乘客由小孩長大成人，有些更已為人父母。他期待兩巴合併後公司會帶來新景象，為市民提供更多方便快捷的路線。

車長：非常不捨新巴品牌

城巴及新巴將推出一系列「光榮告別新巴」活動，包括安排4輛車身印上波浪紋圖案的復刻版巴士行駛過海、將軍澳及西九龍路線，其中兩輛率先於694S行駛，其他活動包括向公眾展出新巴的退役巴士等，新巴稱相關活動稍後會公布詳情。