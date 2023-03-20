當年抗疫迎兩大壓力 6同事殉職 至今仍忐忑

馮康接受本報專訪時憶述，當年抗疫承受龐大壓力，一邊應付政府施壓要求盡快做到「零感染」，病毒卻不會如駕車般「去到紅燈說停就停」。另一邊廂，他作為醫院高層肩負保護戰友的性命，「同事感染，是真的不知道他到底會怎樣，萬一他撐不住該怎算？好驚！」最終在這場疫情，他出席了6名同事的喪禮，萬般忐忑不安，至今仍然在心裏迴盪。

事過境遷，馮康於新冠疫情期間的身分變成私家醫院行政總裁，今次幸沒受感染，他不諱言壓力小了很多，然而當年慘况迫使他不斷推動醫院如何更積極參與抗疫，例如接收新冠病人、營運疫苗接種中心，「其實出到來效果很小，（但）幫到幾多就幾多」。

兩場疫症「社會也不信政府」

想起兩場世紀疫症，馮康認為社會氣氛有很多相似之處，「當年不信政府，現在也是不信政府」，且兩次疫情政府也找來專家分析，不同專家卻有不同見解，市民難免感到更混亂，「於是就更不信政府」，這方面政府也要反思。

（SARS二十周年）