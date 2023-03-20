稱私院定位應收慢性病人 「不是叫私院夾硬收新冠病人才叫幫」

慢性病人受影響 「擺低3年大問題」

過去3年，醫管局將資源不斷投放在抗疫上，多項非緊急服務延期，糖尿、心血管病及痛症等各類慢性病患者成了這場戰役中遭「攬炒」的受害者。馮康引述《新英倫醫學雜誌》文章，形容是次疫情不單是「pandemic（大流行）」，而是「syndemic（併發性流行病）」，即慢性病患的疫情。他認為公營醫療將抗疫放優先在所難免，也是正確決定，然而「我們只是想着抗疫，其他不太重要的就擺低先……擺低3個月的確沒大問題，不會很影響病人，但擺低3年就好大問題」。

政府去年中要求私院接收醫管局轉介非染疫病人，以紓公院壓力，私院收症力度卻未如當局理想，遭醫衛局長盧寵茂多番批評，坊間也有聲音質疑私院拒收新冠病人。馮康憶述當年SARS來得快也去得快，社會對私院協助抗疫幾乎沒有需求和訴求，政府其後檢討，也沒特別就私院角色着墨。

他認為，私院在疫情定位應是接收慢性病者，令公私營不致角色重疊，才算是調動整個醫療系統抗疫，將來私院以至基層醫生如何分擔非傳染病患者，須有更明確分工和機制，這部分是SARS不曾預想的難題，應納入日後抗疫應急方案。

倡續牌時可加抗疫病牀條款

醫管局自2008年推行多項恒常公私營協作計劃，分流部分公院病人至私院診治。馮康認為，公私營協作根基多年來不夠穩固，欠缺全面統籌角色，至去年私院臨危受命須有系統接收非新冠病人，出現種種技術問題，令起初收症率不理想；他相信，去年公私營建立轉介機制有助私院日後快速調動病牀，並建議在私院續牌時，政府可加入條款要求日後在抗疫期間撥出一定病牀接收非染疫病人。馮康亦關注今次協作僅轉介復康病人，日後可擴至其他輪候做手術或診治的病人。

（SARS二十周年）