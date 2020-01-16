馮康：檢討新冠應超SARS模式 當年3月退疫屬「好彩」 今抗疫思維應擴至全社會

【系列一】

明報記者 張逸羲

SARS時集中截斷病毒傳播

說起SARS（嚴重急性呼吸系統綜合症），市民大概不會忘記威爾斯親王醫院8A病房。當年身兼威院行政總監的馮康憶述，本港醫療系統當時欠缺對抗傳染病的經驗，缺乏基本隔離設施和防護裝備，醫院空調系統落後，終致整個醫療體系淪陷。他認為SARS後的連串檢討和調查工作，在所難免針對如何截斷病毒傳播，而政府其後成立衛生防護中心、制定應變計劃，以至興建瑪嘉烈醫院傳染病中心、各大急症醫院增設隔離病房等，都大大提升了本港應對流行病的能力。

豬流感封酒店奏效

令政府更鞏固SARS思維

至2009年豬流感疫情，馮康形容那次是應變計劃的實戰演習，政府即時封鎖灣仔維景酒店，成功阻截病毒蔓延，令這場疫症在港未曾開始已結束，更讓政府確信當年制定的方案有效，也鞏固了「每次疫情也會很像SARS」的思維。

馮康認為這種思維無可避免，且不限於本港，大多數亞洲地區的流行病應變方案也是參照上次疫症制定，將如何切斷傳播放在抗疫最重要一環，令亞洲各地在新冠剛爆發時，控疫做得相當不錯，「我們經常想如何抗疫、隔離，然後減少傳播，盡快消除就掂喇！」

不過，新冠顯然不是SARS，這場仗一打就是3年。馮康稱，疫情大流行鮮有如SARS般於3個月內消失於無形，以1918年西班牙流感為例，也是經歷數波才結束，「這樣才是一般病毒引致大流行疫情的發展軌迹」。正如新冠在各地此消彼長，2021年底出現高傳播力的Omicron，令本港的圍堵策略注定失敗。馮稱，當遇上不能「好彩」自然消失的疫情，所衍生的問題是當年SARS檢討不曾考慮或正視過的。

私營院舍環境不理想仍未解決

現為中大醫院行政總裁的馮康舉例稱，SARS最大挑戰是當病毒走進安老院舍，政府汲取教訓後，每年冬季流感在資助院舍的感染控制做得不俗，但私營院舍環境不理想的軟肋，是20年來沒有解決的問題根源，當遇上Omicron衝擊引致全港院舍淪陷，便如同骨牌效應衝擊整個社福體系。另一大問題是推動疫苗接種，馮稱如何加強溝通和增加市民信任，達至高接種率，也是當年毋須面對的問題，否則難令疫苗發揮作用、築起免疫屏障。

馮康認為，新冠一役揭示日後抗疫思維不應止於醫療體系，而應提升至整個社會、社福體系和全政府意識，故檢討範圍是遠超SARS時所觸及，牽涉政府部門眾多，相信政府內部必會檢討。他不願評論檢討模式，惟認同如以獨立調查形式處理，難免傾向政治化，未必能針對問題根源，也認同抗疫須不斷變招，檢討結果也非下次抗疫的標準答案，「我只知道一件事，下一個疫情也會和今次不同」。

（SARS二十周年）

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