東華學院倡減護士實習時數 助增學額

本報昨向醫衛局查詢減少本地護士實習時數是否可行、需否檢視由護士管理局向非本地培訓護士提供的執業考試安排，截稿前未獲回覆。

稱港1400小時多於外地 可減至800

林清昨在港台《星期六問責》稱，香港護士課程院校即使教學設備足夠，但面對實習名額不足問題，尤其專科，不少實習名額由醫管局批出及私家醫院提供，建議當局考慮本港培訓護士實習時數減至約800小時，「如果實習時數減低，所需的實習名額亦少很多，可訓練的（護士）學額就增加很多」，強調護士質素不會變差，其間有臨牀教師指導。

醫衛局早前向立法會遞交文件，稱2018至2022年在護士管理局舉辦的註冊護士（普通科）執業試中，新註冊非本地培訓護士每年只有2至25名。醫衛局長盧寵茂本月10日稱，近年通過本港執業試並新註冊的護士維持在低水平，以2021年為例，合格率僅10%。林清認為有空間討論需否更改考試方式，但認為執業試不困難，甚至較本港護士課程考核內容簡單，料部分非本地資深護士考試時忘記基本知識。

港英文主導 林志釉憂非本地護士難應付

出席同一節目的病人政策連線主席林志釉擔心非本地護士質素，包括能否應付本港以英文主導的醫療體系，「因為（本港）病歷、藥物名稱等都主要用英文」。

醫衛局早前提出擬修訂《護士註冊條例》，其一途徑是「特別註冊／登記」，不論是否永久居民，於指定機構全職受僱一定年期且獲僱主機構確認「表現令人滿意及稱職」，可在港正式註冊或登記成為護士，毋須參加執業試。盧寵茂其後補充，最終是否免試由護士管理局決定。