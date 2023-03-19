同志倒斃案男子控落藥 停職警保釋

覆核驗屍報告需時數周 始確定死因

案件由西九龍總區重案組接手，上周四（16日）在九龍區拘捕兩人，涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」；其中28歲區姓男子亦涉「盜竊」被捕。消息稱，案中31歲陸姓休班男警隸屬警方西九龍總區衝鋒隊，暫被停職，未確認他有否參與落藥，但懷疑他知情；至於會否紀律處分，則有待案件有判決時再安排。消息又稱，警方正追查有否更多受害者，以掌握疑犯的犯罪手段。

警方上周三下午接報，到場發現25歲王姓男子倒斃尖沙嘴最佳盛品酒店房間內。據了解，閉路電視片段顯示，死者死前一晚（14日）與區姓男子入住酒店，區數小時後獨自離開，令警方生疑。調查期間，警方揭發區姓男子周三晚曾透過同志社交程式與另一內地男子到酒店「約炮」，並疑在飲料落藥迷暈及雞姦對方，其後另一休班男警到房間與內地男性交。