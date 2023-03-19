許樹昌倡疫情檢討 「至少政務司長帶領」

政府：持續總結經驗 有效方案常規化

本報昨向政務司長辦公室查詢政府內部是否已在檢討抗疫、檢討進度、由什麼層級官員負責統籌等，政府發言人回覆時未有正面回應，稱正如行政長官早前表示，政府會持續總結經驗，把已優化和有效的方案常規化，以做好準備未來應對新變化、新威脅。

許樹昌及孔繁毅昨均向本報稱，暫未聽聞政府檢討新冠疫情消息。許樹昌接受now新聞訪問，認為政府多個部門有參與抗疫，至少可由政務司長帶領內部檢討，研究在第五波初期面對傳播力強的Omicron，是否應更早放棄追蹤及隔離個案、當時無徵狀或輕症均須入院事實上會否浪費資源。許說，每個世紀均可能有數次病毒大流行，很多長者或家屬仍對疫苗有抗拒，認為將來須解決疫苗猶豫問題。

本港月初取消口罩令後社會漸復常，許說不會形容疫情已完結，因輕症在社區「周圍都有」，認為新冠在港已變了風土病，而每日重症及死亡維持單位數字，疫情相對平穩。