電塔冒火原因未明 工程界料絕緣老化或外物觸纜

中電：未見明顯損壞 警料無可疑

機電署回覆本報稱，中電已按既定通報機制向該署通報事故，該署已派員到場評估及跟進，並要求中電盡快查明事故成因及提交報告。

中電：潮濕大霧礙巡查

多名中電維修人員昨早戴頭盔和配備繩索，爬上飛鵝山一帶電塔檢查。中電表示，前晚約11時26分至昨晨零時6分，位於黃大仙的40萬伏特高壓供電系統曾錄得數次電壓驟降，其間電力供應沒中斷，再就事件引起客戶不便致歉，又指未有發現相關電塔結構有明顯可見損壞。中電稱受潮濕大霧天氣影響，增加巡查難度，除利用無人機外，工程人員需攀上電塔更仔細檢查。

夜空現巨大閃光 學者：電力擊穿

前日深夜多區市民表示家中電燈數度閃爍，消防處前晚11時半至昨晨1時半接獲141宗困𨋢報告及66宗火警鐘鳴響。理大電機工程學系教授鄭家偉表示，中電網絡尤似蜘蛛網，當一區出問題，其他區會立即補給電力，令電壓短暫輕微變化，繼而導致電燈「閃一閃」，控制器、電子火牛、水泵等或會停止運作，但通常只涉及不多於0.1秒時間。

前晚約11時半，有慈雲山居民稱先後聽到3聲巨響，夜空出現巨大閃光，其後看到飛鵝山有電塔冒火。對於當時的閃光，鄭家偉稱此屬「電力擊穿」，又名「跳火現象」，即短路產生火花。他說電力擊穿的剎那，會像閃電般發出一下光芒，足以照亮整個天空，情况類似有時拔插蘇出現火花的「放大版」。

外物或涉雀鳥航拍機樹枝

鄭家偉推論今次事故有兩個可能，其一是絕緣子故障或老化。絕緣子即電塔上碟形零件，一般由玻璃、陶瓷或複合材料製成，能阻攔電流由高壓架空線傳到電塔及地面。另一個可能的原因是有外來物經過，例如雀鳥、航拍機、樹枝掉落，觸碰到電纜引致短路。他說，懷疑涉事的電塔屬40萬伏特高壓供電系統的一部分，屬供電系統最上層部件，將電力層層下遞送到用戶。

高壓電力專業人員總會主席駱耀祥推斷今次事故有可能源於外來物經過，因供電系統在露天位置，亦不排除絕緣子老化出事，但認為中電有定期檢查零件，以現今科技，若零件出問題，理應可及時從電腦系統得知，故認為此可能性不大。他說本港每年颱風季節相對較常出現短路，因雷電可能擊中供電設施，或更易出現樹木樹枝觸碰電纜的情况。