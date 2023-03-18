迷姦水無色無味5分鐘迷暈 過量可奪命

醫生：4.5毫升屬過量

體重輕者危險較大

丁錫全表示，迷姦水主要成分為「γ-羥基丁酸」，屬鎮靜劑的一種，本身無合法用途，不法分子多利用其無色無味的特性，將其加入飲品內迷暈他人，事主稍不留神就「好易中計」。他續說，迷姦水可在5分鐘內發揮效用，令人不省人事，而體重輕的人服用，體內濃度會較其他人高，危險性會較大。

團體：網上認識難確認身分

受害者報警或疑慮

關注男性性工作者的「午夜藍」組織幹事廖士鋒稱，不時接報網上「約炮」或男性工作者在發生性行為時被偷拍或被偷去財物，建議雙方可先在公眾地方見面，再一同到酒店，亦可盡量一起洗澡，避免對方在房間「做手腳」，亦要避免飲用對方提供的飲品。

廖士鋒表示，如雙方經網上認識，事前較難確認對方身分，事後亦可能會在交友程式被封鎖，而受害事主可能不想透露其同志身分或不想被別人知道「約炮」，對報警會有疑慮，影響案件調查。

廖又說，部分同志會在性行為時用藥增加快感，大多會在交友程式上說明，確認雙方同意，若見面後才被要求用藥，就要果斷拒絕。他說即使小量迷姦水已可令人失去知覺，如懷疑被落藥並一度「斷片」，最好尋求性病測試，以保障自己。