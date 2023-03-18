命案揭疑連環迷姦同志 拘男子警員 涉交友程式酒店「約炮」落藥 警查死者用藥致死否

涉案警停職 查有否更多受害者

據悉，被捕28歲姓區男子洋名Ken，從事市場推廣。另一被捕31歲姓陸男子據悉隸屬警方西九龍總區衝鋒隊。警方昨晚證實陸為警察，將被停職。警方稱非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。據悉警方未確認休班警有否參與落藥，但懷疑他知情。

警方周三下午1時許接報，到場後發現25歲姓王男子倒斃尖沙嘴最佳盛品酒店房間內，身體無表面傷痕，房間未尋獲可疑物品。據了解，閉路電視片段顯示，王於前一晚（14日）與姓區男子一同入住酒店，區數小時後獨自離開，令警方生疑，其後案件由西九龍總區重案組接手。

疑被迷姦內地男無報案稱「斷片」

消息稱，探員追查發現，區周三晚曾透過同志交友應用程式結識一名年約30多歲的內地男子並「約炮」，共赴九龍酒店，其間內地男子疑飲下加入迷姦水的飲料後被迷姦，其後姓陸休班警前來酒店房間，與內地男發生性行為。至深夜，區先行離開，陸其後與內地男一同離開。據悉，疑被迷姦的內地男沒有報案，警方事後尋獲他，他無受傷，稱對事發情况「斷片」。

據悉，同志圈子近月流傳，區曾多次相約不同男子到酒店，其後將他們迷姦並偷錢，引起同志組織關注。消息稱，周三晚曾有另一男子也曾與區相約到九龍酒店，惟該男子當場認出區疑是同志圈子流傳涉迷姦偷錢的人，遂即離開，並通知同志組織的社工，由社工報警。警方翌日早上到九龍酒店調查，據悉當時涉事房間已無人，但檢獲3支有10毫升迷姦水的水樽。警方同日拘捕區和陸。

同志圈流傳疑犯屢涉迷姦偷錢

警方昨晚證實，西九龍總區重案組前日拘捕兩名本地男子，涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為，懷疑兩人周三在尖沙嘴一酒店房間內向另一男子施用藥物以獲得或便利作非法的性行為。區亦涉盜竊被捕，警方初步調查顯示，區疑盜去首宗命案男子的手機。

有活躍於交友程式的同志稱，確曾聽聞有同志因個人癖好，為求刺激而在約會時用迷姦水，甚至聽聞有不法之徒藉機偷竊，但稱圈子內並不流行，料屬「偏門」癖好。他說迷姦水違法，同時可能奪命，故不會有人於見面前表明會「用藥」，約會時也不易發現，防不勝防。

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