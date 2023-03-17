大律師公會下月訪京 盼討論國安法及23條

律師會理事會全員月底訪京

杜淦堃透露，今年2月曾獲邀與港澳辦主任夏寶龍在深圳會面，其間他反映有本港年輕大律師憂慮內地並無大律師與事務律師之分，關注大律師行業發展。他引述夏寶龍回應說，中央視大律師行業為香港普通法的一部分，根據一國兩制原則，普通法會繼續在港適用，看不到為何要變，並呼籲杜將信息轉達給年輕大律師。杜表示，有如實反映香港法治情况，但具體不便透露。

杜淦堃上月曾晤夏寶龍

大律師公會對上一次訪京已是2017年，當時由時任主席、現任律政司長林定國率團。2018年起，人權律師戴啟思及夏博義先後接任大律師公會主席後，與北京及港府關係轉差，其後遇上疫情，公會未再訪京，僅應律政司邀請參與部分內地活動，內地則曾邀請公會前主席譚允芝及林定國等參與官式活動。

今次公會訪問團約20人，包括公會理事會成員、負責內地事務的委員會成員等。杜淦堃說，去年底已討論訪京，但後來因應疫情，終敲定下月中起行。對於外界以「破冰」描述今次訪京，他形容公會過去一直有與內地交流，相信北京也重視本地法律界，今次只是復常後重啟交流，形容與內地「多溝通，當然好過少溝通，增進互相理解」。