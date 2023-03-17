接見李家超 秦剛：助做好涉港外交

孫東：國家很多資金要「過河」

國家科技部與特區政府前日在北京簽署協議，加強兩地創科合作，有效期至本屆政府完結。創新科技及工業局長孫東昨在港出席活動時稱，協議將有助各個省市加快與香港配合，「對香港太重要」。協議條款提及六大合作重點，包括推動創新資源共享、促進人員交流等。孫東說香港要發展創科中心，須融入國家科技發展大局，包括參加國家大型項目。他又說，國家將有「很多資金要過河到香港來」，國家一些大的設備亦會開放予香港科學家使用。

在北京，李家超又拜訪公安部，與另一國務委員兼公安部長王小洪會面，雙方就防範及打擊跨境犯罪活動，以及加強紀律部隊培訓合作等交換意見。

李家超與教育局長蔡若蓮等人亦拜訪國家教育部，與教育部長懷進鵬會面，就推進兩地教育合作交換意見。李家超引述懷進鵬表示，教育部願意積極配合和支持香港教育發展；李稱將繼續配合國家教育及人才發展戰略。蔡若蓮其後自行到訪北京語言大學，與該校人員就支援非華語學生學習中文及香港學生學習普通話交換經驗和意見。蔡前日曾到訪國家教育部語言文字應用研究所，了解普通話水平測試的安排及要求；又到訪北京師範大學，該校將舉辦下月展開的香港新入職教師內地學習團的北京團。

醫務衛生局長盧寵茂昨日則率團先後拜訪國家衛健委及中醫藥管理局，盧寵茂與衛健委副主任曹雪濤會面時，向對方介紹本港的《基層醫療健康藍圖》等。