港澳辦「升格」 歸黨中央直屬 組「中央港澳工作辦公室」 保留國務院港澳辦牌子

中共中央和國務院發出的方案通知表示，組建中央港澳工作辦公室，承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。中央將不再保留單獨設立的國務院港澳辦。據了解，新架構下原港澳辦的編制會全部轉到新的辦公室，原港澳辦內有一個「司」負責中央港澳工作領導小組的秘書工作，改組後整個港澳辦都支援新的辦公室，架構定下後會公布人事安排。

辦公室將保留港澳辦牌子，採用「一個機構，兩個牌子」模式。譚耀宗說安排類似多個直屬黨中央的部門，包括中央統戰部及國台辦等，公開對外料沿用港澳辦名稱，決策時則會以辦公室名義。中央現設由政治局常委領導的港澳工作領導小組，他稱暫不清楚新架構下的安排。

譚耀宗：反映港澳重要性「提到很高」

譚提到，國家主席習近平在兩會表示推進強國建設離不開港澳繁榮穩定，是將港澳事務重要性「提到很高」，並透過今次架構改革反映。新辦公室由黨中央領導，顯示中央更重視及關心港澳，預期辦公室能加強中央對港澳工作的協調能力，避免「大門開，小門關」問題。熟悉中央架構人士表示，辦公室能更有力協助香港發展經濟、突破深層次矛盾，中央內部就涉港事務推動其他部門時會更方便。

倫敦大學亞非學院中國研究院長曾銳生認為，九七回歸時，北京曾解釋港澳辦、中聯辦及特首相當於3個正部級管理香港事務，其中特首稍高於正部級。他認為新架構結束港澳辦主任角色，特首直接向新的黨組機關主管負責，新辦公室透過特首管理香港，中聯辦主任則並行監督。

學者指港澳辦主任失角色

料新辦公室透過特首管理香港

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，新辦公室在黨中央的地位高於過去的中央港澳工作協調小組和領導小組，是黨中央加強對港澳工作統一和集中領導的重大戰略部署，有利日後行使對港全面管治權、制定和落實各項對港政策措施，以及維護國家安全等行動。黨中央加強領導能確保香港不會成為國安的「軟肋」，讓香港與國家的發展戰略「無縫對接」。全國人大常委李慧琼認為，方案反映中央高度重視港澳工作，將之「升格」，以便更好落實中央政策，協助港澳融入國家發展大局。

港澳辦及中聯辦均發稿表示堅決擁護改革方案，認為新架構有利長期堅持一國兩制。特首李家超表示堅決擁護和支持中央設立新辦公室，未來會帶領特區與辦公室保持有效溝通，讓中央全面了解和掌握香港情况。澳門特首賀一誠亦發稿表示擁護和支持方案。

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