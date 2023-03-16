兩人橫額費「同單不同價」 黃錦輝：單據出錯

根據申報書紀錄，黃錦輝和黃梓謙均附上來自「士必士多製作及顧問有限公司」單據，在服務描述一欄同樣顯示「全港18區24小時安裝費用」及「全港18區清拆」兩項，數目各為80幅，黃錦輝需付38,700元，黃梓謙僅需付17,200元。

查錫我：可先申報 當局判斷跟進否

黃錦輝向本報解釋，一開始以180幅橫額的裝拆服務報價，報價單顯示為38,700元，即平均每幅服務費215元，與黃梓謙所支付的一樣，但當團隊付費後，公司在收據上錯誤將數目列為80幅，助理申報時亦無留意，形容是「careless mistake（大意疏忽）」，會要求公司書面解釋。黃錦輝的助理亦回覆稱會查閱選舉指引，以決定如何跟進事件。

翻查其他開支申報，多個候選人花費數千元拍攝。黃錦輝共7000元於人像拍攝（4000元）及3小時活動拍攝、製作，尚海龍申報1200元由深圳社團總會提供的拍照服務，並以1500元聘請攝影師為1小時活動攝影拍攝。

另外，首次參選、自稱「政治素人」的尚海龍花費3萬元在選舉顧問服務。陳永光則聘請公司以5183元校對6份文件，包括「支持者說話」、「尊敬的選舉委員會委員」和「郵寄單張稿」等。