社媒廣告選舉開支未申報 尚海龍：唔好採訪我呢樣嘢

涉23則廣告 選舉處：不論開支均須申報

根據選舉開支申報指引，候選人必須申報每項選舉廣告的開支，即使開支為零亦要申報，以供選舉事務處查核。翻查選舉處中央平台，尚海龍在選舉期間曾提交至少23則由競選辦自行製作，在社交網站facebook、Instagram、微信發布的選舉廣告，內容包括造勢大會、選舉論壇發言、各界人士表達支持等。惟記者上周查閱其選舉開支申報書，發現他未有申報任何前述選舉廣告涉及多少開支，本報向尚海龍查詢事件，他拒絕回應。

查錫我：所有廣告須申報 否則屬漏報

曾任職廉署的大律師查錫我指出，倘有關廣告牽涉選舉開支則是涉嫌違法，候選人須向法庭申請寬免，由法庭裁定是否屬無心之失。如果在社交網站發布的選舉廣告不涉任何開支，他稱候選人可先向選舉事務處申報，由當局決定是否須向法庭申請寬免。

翻查其他5名候選人的開支申報，均有明確列出在社交網站、即時通訊軟件等發布的選舉廣告數目及開支。選舉處回覆稱，候選人應計算曾發布的選舉廣告數量及種類，包括在選舉網站、社交媒體平台、即時通訊程式等發布的廣告，然後填寫選舉申報書；不論開支多少，即使只屬電費或連接互聯網費用，候選人亦必須申報以供查核。

何敬康選舉開支最多 尚平均每票用148元

選舉處續表示，不會披露個別個案詳情，若查核選舉申報書後發現任何不適用於寬免機制的不當情况，或接獲投訴舉報，將轉交相關執法機構跟進。根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》，如選舉申報書的錯誤或虛假陳述少於兩項，而有關金額累計不超過選舉開支限額，候選人可向主管當局提交副本修正。

綜觀6名補選候選人的選舉開支，新民黨何敬康開支最多，達122,581.09元，民建聯陳永光、尚海龍、黃錦輝的申報開支均亦超過10萬元（見表），4人同告當選。至於落選二人，黃梓謙申報選舉開支為112,613.9元；工聯會李廣宇申報的開支遠少於另外5人，僅花了24,879元。將各人的選舉開支除以所得票數，尚海龍平均每張得票所需開支最高、為148元，何敬康每票亦要147元，開支最少的李廣宇每票僅花32元。

明報記者 鄭啟智、鄭凱文