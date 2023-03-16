稱有樓有錢不應獲任何資助 鄔滿海：是時候思改變

昔考慮公共資源運用 現應助最需要者

鄔滿海接受本報訪問時指出，當年訂定居屋政策是從整體房屋階梯及公共資源合理分配考慮，並非單以公屋或居屋方面着眼，「需要一條龍去睇」。他憶述當年讓公屋住戶毋須申報物業及資產，是要騰空更多公屋予輪候冊申請者，加快公屋流轉。

他解釋，過去考慮從公共資源有效運用角度出發，為有負擔能力的公屋戶提供居屋，在資源耗用上會較繼續提供公屋為少，因此如不准擁有物業的公屋住戶購買居屋，在政策上會存在矛盾。不過，他認為現在若從整體房屋階梯考慮，擁有物業或資產超出合理水平者不應繼續享用任何房屋資助，因社會上有更多人需要房屋資助，政府須考慮提供資助的優次。

碎屍案揭發死者前家翁鄺球在手持價值逾7000萬元的加多利山豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋一事，鄔滿海認同這是一個契機讓社會反思公屋資源合理分配政策的安排，最重要是令政策有一致性，以及減少對廣大公屋住戶的影響。