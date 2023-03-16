綠表「從嚴」收緊 研限資產物業 何永賢：目標推下個居屋前完成檢討

議員關注有物業可申 轟政策完全過時

「有幾多人喺內地有小別墅？」

碎屍案揭發有公屋租戶在手持價值7280萬元的加多利山豪宅單位下，仍可以綠表資格買入居屋單位，引起各界質疑現時的綠表機制有大漏洞。立法會選委會界別議員、房屋事務委員會委員謝偉俊昨於會上批評，現時公屋及居屋的相關政策完全過時，包括容許公屋租戶在擁有私人物業下，以綠表購入新建居屋，讓部分人享受「雙重福利」。他又稱，機制目前有公開的漏洞，包括公屋租戶毋須申報香港以外的資產，並質疑「有幾多公屋租戶喺內地有小別墅？」，批評當局未做好資格審查工作，香港是否「天冇眼」。

同屬房屋事務委員會委員的江玉歡則認為，現時濫用公屋成功入罪及判監比例不合理，質疑現時罰則不具阻嚇力，並促請政府修例，以及加強濫用公屋的罰則。

何：原意鼓勵有力者騰單位

近5年每年回收3600公屋單位

何永賢回應說，會檢視和考慮收緊綠表購買居屋安排。她表示，早於1978年首次推售居屋單位時，便已訂立公屋住戶以綠表資格申請購買資助出售單位，不設入息、資產及物業擁有權的限制；稱當時目的是希望鼓勵有能力置業的公屋住戶，騰出單位給更有迫切住屋需要的公屋申請者，並以近5年為例，平均每年回收的相關公屋單位約3600個。

何又指出，過去4年（2018/2019至2021/2022年度），房署中央專責小組平均每年深入調查不少於6000宗疑濫用公屋的個案，平均每年約有690宗個案被揭發擁有物業及家庭總資產超額。另外，租戶涉嫌違反《房屋條例》作出虛假陳述或忽略提供資料而被檢控個案中，有526宗成功定罪，當中10宗被判入獄（包括緩刑）。

房委有信心年中完成 「唔會只係表格加一欄」

房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，有信心可在今年中完成有關檢討，小組成員稍後或先開始非正式討論，以收集委員意見，及後再由房署提交具體建議供審議。她形容收緊綠表機制並不簡單，「唔會只係表格加多一欄申報」，而居屋政策與公屋富戶政策亦環環相扣，任何調整均要考慮對確保公屋資源合理分配的影響。

明報記者

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