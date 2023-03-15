消息：港鐵票價機制料有「新元素」把關

目前港鐵計算票價調整方程式為：（0.5×綜合消費物價指數變動）+（0.5×運輸業名義工資指數變動）-生產力因素，其後再在結果之上，另提供每年0.6%的「特別調減」。經此兩步計算後，加或減幅達1.5%可觸發機制，否則調整延至下一年。加價亦有「封頂」機制，不可高於去年第四季家庭住戶每月入息中位數變動。

0.6%的特別調減機制今年屆滿，未知延續或改動否，不少政黨早前建議以「新元素」取代。民建聯提倡改為「盈利指數」，盈利達指定水平不准加價，累積逾兩年的加幅須撤銷。立法會「A4聯盟」則建議在方程式結果之上按利潤「打二五折至七五折」不等，利潤達150億或以上不可加價。實政圓桌田北辰倡議取消與「運輸業名義工資指數」掛鈎，建議只與通脹掛鈎，以通脹率一半為上限。

消息人士分析，港鐵視現有方程式內兩個指數為「基本盤」，惟今次檢討「須回應社會聲音」，料有新做法為最終調整幅度把關。