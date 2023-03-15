城巴新巴申劃一加2元 九巴9.5% 城巴有路線實加逾六成 議員批「瘋狂」

城巴機場線申加五成 龍運8.5%嶼巴9.8%

政府：倘過高會建議調低

政府稱正考慮申請，強調會審慎檢視，如認為加幅過高，會建議調低甚或拒絕申請，亦會利用「專營巴士豁免隧道費基金」減低加幅。據立法會文件，各大巴士營辦商截至去年12月基金結餘不一，新巴沒餘額，城巴有140萬元，九巴約4.5億元、龍運150萬元、嶼巴2萬元。

翻查資料，城巴、新巴及九巴市區線最近兩年均曾加價。城巴及新巴分階段加價，2021年4月加8.5%，去年1月再加3.2%；九巴獨營線對上一次加價為2021年4月，加5.8%，惟與新城巴聯營的過海路線，去年及2021年亦隨新巴城巴加價。至於與九巴屬同一集團的龍運，對上一次加價為2011年5月；嶼巴則為2021年4月，當時加幅與今次申請一樣是9.8%。而申請加價50%的城巴機場線（即A及NA線），以及申加23%的北大嶼山日常及通宵線（即B、 E、 R、 S、N線），則自1997年開始營運以來從未加價。

翻查資料，新巴城巴倘劃一加2元，部分路線實際加幅可高達逾六成，例如城巴香港仔來回利東的98號線，車費由3.1元增至5.1元，加幅達64.5%。

九巴賺錢 稱撇除補貼加價即虧蝕

城巴新巴：15年加3次未追通脹

政府表示，過去3年巴士客量下跌，平均每日300萬至350萬人次，普遍低於之前10年每日約380萬至400萬人次，加上工資和燃料成本上升，導致各巴士公司過去數年錄得虧損。數據顯示，除九巴外，其餘營辦商過去數年稅後全數「見紅」，九巴2020及2021年均累計錄得稅後盈利共3.175億元；城巴虧損最多，2019至2021年兩個專營權分別蝕逾2億及9900多萬元。對於賺錢仍申請加價，九巴表示錄得盈利主要是政府2020年對運輸業界補貼及2021年獲准加價，撇除兩因素便虧蝕，而九巴去年上半年錄得1.4億元虧損。

對於今次申請加價，九巴和龍運表示按申請加幅，即九巴平均每程加約7毫，龍運加約9毫。如扣除「專營巴士豁免隧道費基金」，九巴平均每程實際加幅低於7毫，認為加幅合理，盼當局盡快批准。城巴新巴形容今次加價是必要之舉，稱過去15年僅加價3次，票價水平遠未追上通脹，加上新鐵路服務後會進一步流失顧客，盼「劃一加2元」達財政可持續水平。

陳恒鑌：不接受一次追20年加幅 田北辰倡按通脹加

多名立法會議員不滿加幅，立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，過去加價方程式均以百分比計算加幅，今次城巴新巴劃一加2元偏離原有做法，部分短途路線加2元後實際加幅可逾50%，形容屬「瘋狂」。他又不滿各巴士公司「開天索價」，尤其城巴機場線加50%，認為多年沒申請加價是「巴士公司自己問題」，不接受一次過追加20年加幅。

實政圓桌田北辰說，過去兩年通脹約2%，今次各巴士公司申請加幅全為通脹數倍，加幅驚人，建議巴士公司每年按通脹加價。工聯會鄧家彪形容巴士公司「獅子開大口」，稱香港已步向復常，巴士申請加價如摑政府一巴掌，要求行會做把好關，勿讓車費上調破壞經濟復蘇勢頭。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676