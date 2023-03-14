最佳男配亞裔第二人 關繼威曾居港難民營 得獎旅程由船上展開 「這就是美國夢」

現時51歲的關繼威是繼《戰火屠城》吳漢潤後，奧斯卡男配角獎第二名亞裔得主。關繼威跟今年《鯨》獲提名女配角獎的周洪一樣來自越南，不同的是周洪在泰國的難民營出生，關則於1970年代末隨父母逃出越南，家人兵分兩路，部分跟媽媽到馬來西亞，他則與父及兄弟入住香港難民營，直到1979年才在美國團聚。關曾說雙親在越南營商，抵美後從頭做起。

缺幕前機會轉戰幕後 任《2046》助導

關繼威的演藝旅程始於1983年，史匹堡（Steven Spielberg）執導的《奪寶奇兵之魔域奇兵》當年到唐人街招募童星，學校老師推薦關的弟弟試鏡，關陪同前往時被看中，能與主角夏里遜福（Harrison Ford）等大明星演對手戲，改變了人生方向。他其後拍過《小靈精》、《再生怪傑》等荷李活製作，但年齡漸長，亞裔演出機會僧多粥少，最終淡出幕前，考入南加州大學主修電影。

關繼威畢業後憑武打根柢轉戰幕後，應元奎邀請協助《變種特攻》及《最後一強》等片的動作指導工作。關又曾擔任王家衛電影《2046》的助導，其間亦演出過劉鎮偉執導的《無限復活》及台劇《大太監與小木匠》。

關繼威曾說《奪寶奇兵之魔域奇兵》對他影響甚大，每年聖誕都會收到史匹堡寄來聖誕卡和禮物，而在昨日頒獎禮上，史匹堡也給他熊抱並說：「你現在是奧斯卡得獎男演員了！」關表示此話出自史匹堡，意義重大。此外，頒發最佳電影獎的夏里遜福也在台上與關緊緊擁抱。今年1月奧斯卡公布提名後，夏里遜福曾向美媒稱很替關繼威高興，「他是好人，小時候已是傑出演員，現在亦一樣」。

息影近20年 見亞裔片叫座重燃演藝夢

沒當演員近20年的關繼威曾說，看到全亞裔主演的《我的超豪男友》叫好叫座，讓當時年近半百的他重燃演藝夢，遂致電經理人等待演出機會，最終得到《奇》片角色。《小靈精》演員謝夫高漢（Jeff Cohen）後來也息影，轉當律師，兩人一直保持聯絡，據悉《奇》片當日合約正是由謝夫接洽，關昨致謝時也提及對方是「永遠的《小靈精》兄弟」。

（2023奧斯卡）