《奇異》拍華裔生活背景 得逾150獎歷來最多 貶抑到冒起 亞裔影人成就縮影美變化

在奪得奧斯卡最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男女配角、最佳原創劇本和最佳剪接共7個大獎前，娛樂網媒IGN上周五（10日）統計指出，《奇》已在各大頒獎禮贏得158個獎項，超越獲101獎的《魔戒三部曲：王者再臨》，成為全球歷來得獎最多電影。《奇》台前幕後不乏美國亞裔及來自亞洲的電影人，更以荷李活非主流的美國亞裔生活日常為主線，其佳績堪稱美國亞裔社群的又一個里程碑。

成就的背後，有賴一代又一代亞洲以至西方亞裔電影人在美國影壇的打拼。從早年對亞裔社群的貶抑，到民權運動興起後地位漸次提高，到近年獲獎項認同，突顯美國亞裔社群在美國社會地位的變化。

百年前多醜角定型 亞裔要角找白人演

在20世紀上半葉，能在荷李活打響名堂的亞洲或亞裔電影人非常有限，主流賣座電影刻劃的亞裔經常帶有各種形象上的醜角定型，日本影星早川雪洲和美籍華裔的黃柳霜（Anna May Wong）只是極少數的例外。當時荷李活電影許多亞裔角色其實由白人飾演，這種「洗白」（Whitewashing）現象意味真正的亞裔演員更難爭取角色。即使是黃柳霜也未能擺脫這種陰影——改編自諾貝爾文學獎得主賽珍珠同名小說的1937年電影《大地》以中國農村生活為主題，但主要角色都是由白人飾演，黃曾爭取擔演女主角但失敗，電影公司最後起用德國白人女星蕾娜（Luise Rainer）出演，後者更贏得奧斯卡最佳女主角。

另一例子是1935年憑在The Dark Angel飾演白人角色獲提名翌年奧斯卡最佳女主角的奧伯倫（Merle Oberon），她死後數年才被「揭發」有印度裔血統。

嚴格而言，楊紫瓊不能算是首名已知有亞裔血統的奧斯卡最佳女主角，但無論是《亂世佳人》和《慾望號街車》的慧雲李（被指有印度帕西人血統）、《月滿抱佳人》的雪兒（有亞美尼亞血統），還是《黑天鵝》的妮坦莉寶雯（在以色列出生，父母皆為歐洲猶太人），在西方影壇顯然不被歸類為亞裔演員。

奧斯卡「太白」爭議推改革 增女性及有色人種會員比例

有說是荷李活歷來最多產演員、在《奇》片飾演楊紫瓊父親的94歲美籍華裔吳漢章受訪時說，不少亞裔演員朋友都因缺乏像樣的角色而灰心退出影圈，他自己演出非閒角的數目也是「雙手都數得完」。憑《奇》橫掃多個最佳男配角獎的美籍越南華人演員關繼威，亦曾因缺乏機會而轉做幕後（見另稿）。

在《奇》贏得美國演員公會（SAG）頒獎禮最佳整體演出獎後，吳漢章代表致辭，他說上世紀大部分時間荷李活都充斥「黃臉」，由白人扮演亞裔角色，「製片人指亞洲人不夠好，他們沒有票房……但看看現在的我們！」

吳漢章此言非虛，《我的超豪男友》和《尚氣與十環幫傳奇》先後大收旺場。而在主辦奧斯卡的美國影藝學院面對頒獎禮「太白」的爭議下推出改革，增加女性和有色人種會員比例後，亞洲和亞裔作品及電影人，例如電影《上流寄生族》、《農情家園》，《浪跡天地》華人導演趙婷，以至最新的《奇》陸續贏得奧斯卡重要獎項，可見亞裔社群的努力漸受肯定。

（綜合報道）

（2023奧斯卡）