母喜極而泣讚大馬驕傲 楊「向媽媽致敬」

讚全世界母親都是「超級英雄」

楊紫瓊在發表得獎感言時感謝母親，說「我要向我媽媽致敬」，又形容全世界的母親都是「真正的超級英雄」。楊母在媳婦、孫兒等人陪同下觀看頒獎直播。

1962年在大馬怡保出生的楊紫瓊家境富裕，其祖父楊錦坤於1930年代創立馬來西亞近打巴士公司。她自幼熱愛芭蕾舞，及後入讀英國皇家舞蹈學院，但因受傷被迫終止舞蹈生涯。楊母說女兒「第一夢想不是做演員，而是做一名芭蕾舞蹈員」。

楊紫瓊1980年代來港加入影壇，以武打女星闖出名堂，奮鬥多年後獲封奧斯卡影后，楊母昨在視像通話向女兒恭賀，高呼「Malaysia Boleh（意即馬來西亞做得到）」，情緒激動。其任職律師的父親楊建德2014年逝世，楊紫瓊曾形容父親一直是她的指路明燈。

楊母早前受訪時提到不希望女兒穿褲出席頒獎禮，她昨解釋是因為覺得女兒穿褲顯矮不好看，對女兒昨日的打扮感到非常滿意，稱看起來很漂亮。楊母又透露女兒稍後將回到大馬為她慶祝生日。

（2023奧斯卡）