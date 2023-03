從師姐到女俠 楊紫瓊奧斯卡登頂 首名亞洲影后感謝港成就 《奇異女俠》掃7獎大贏家

【明報專訊】馬來西亞華裔女演員楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),昨日奪得第95屆奧斯卡金像獎最佳女主角獎項,擊敗大熱的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)等,成為奧斯卡歷來首名來自亞洲的影后,該片並在最佳電影、導演、男女配角、原創劇本及剪接共掃7獎成大贏家。1980年代到香港影壇發展的楊紫瓊發表得獎感言時提到香港,說香港是她事業的起點,感激香港為她提供肩膀立足,令她今天可以來到這裏(giving me a leg up so that I can be here today.)。