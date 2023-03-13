文科人文科學離職率9.3%最高

本報記者以學年離職人數，除以學年學科教員人數比較，八大學科除「商科和管理科」及「教育科」外，上學年教員離職率均創最近5年新高，當中以「工程科和科技科」升幅最大，較2020/21學年增加4個百分點。中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，不少本地學者移居海外，了解到部分教學部門招聘有困難，但期望過去未能取得教席的「流浪教師」能接替流失的本地學者，「希望有人走時，也有人回來」。

海歸學者指港學術自由勝內地 具吸引力

城大電腦科學系助理教授陸志聰說，儘管內地頂尖大學對海歸學者而言是首選，香港學術自由程度較內地高，大學制度較接近西方國家，有一定吸引力。「內地幾乎只有某些符合國家重要方向，才比較好拿到資源，有很多方向可能很難拿到資源。」他認為，大灣區提供國家級戰略科研項目和資金，身處香港變相可獲兩地資源。

不過，陸志聰冀香港增加對年輕學者的支持，其中香港樓價高企，他身邊有學者就因為居住成本高而放棄來港。