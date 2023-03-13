理工科內地學者增幅最大 黃錦輝：美收緊簽證轉來港

根據教資會數字，八大「工程科和科技科」內地教員由2019/20學年的254人增至2021/22學年的354人，「理學科」內地教員同期由323人增至409人。由於教資會自2019/20學年起才開始備存按學科統計的教員原居地資料，之前的情况已不可考。

黃錦輝表示，近年招聘時申請的「海歸」人數明顯增加，「近年華人學者的確做得很好，不僅我們搶住要，新加坡、美國也搶住要，求之不得」。他說，理工科涉及人工智能和晶片技術等敏感科技，了解到部分內地學者在美國遭拒批簽證，也有研究員不獲續約。他說，政府與本港大學均積極邀請知名學者及其團隊來港，當中不少是內地人，而本港地理上毗鄰內地對「海歸」也是誘因。

城市大學電腦科學系助理教授陸志聰是來港發展的「海歸」學者，他3年前在加拿大博士畢業，同年底來港，觀察到近年來港的內地學者「多了很多」。他稱，近年中美關係緊張，感覺申請美國大學的教席或博士後職位較以往困難，甚至要取得面試機會也有難度，身邊有內地學者未能申請簽證。陸志聰表示，美國的理工科屬世界頂尖，惟不少內地學者憂慮中美關係惡化，遂到其他地方任教。