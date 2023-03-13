八大內地背景教員 4年增35% 本地減14%整體佔比跌穿四成 學者憂礙香港議題研究

明報記者 鄭啟智

理大本地學者跌幅24.9%最大 嶺大減兩成

本報早前向大學教育資助委員會查詢八大教員的國籍資料，獲提供八大教員的國籍或原居地數字，發現內地教員人數持續上升，由2017/18學年1175人增至2021/22學年1592人，同期本地教員由2003人減少至1722人，其他國籍的教員人數未有明顯變動。按比例計，內地學者佔整體教員由24.4%升至32%，本地學者則由41.5%跌至34.6%。各間大學以理大的本地學者減少最多，5年間由506人減至380人，跌幅達24.9%，同期內地學者由154人增加近一倍至297人。嶺大本地學者同期亦減少約兩成。

李立峯：海歸學者增 聘請較多屬自然

中文大學新聞與傳播學院教授李立峯分析，近年社會環境導致不少海外和本地學者離港，另一邊廂，內地改革開放後整體有更多內地學生到海外留學，全球「海歸」學者不斷增加，大學招聘時聘請較多「海歸」背景內地學者屬自然現象。

本月初離港赴英的英國布里斯托大學歷史系教授葉健民亦認為，客觀而言「海歸」學者學術能力強，出版論文能力「驚人」。他並稱，近年不同大學均設內地分校，大學增聘內地學者或出於生源考慮。

葉健民：海歸學術能力強 出版論文能力驚人

資深學者紛離港 年輕學者恐增壓力

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，本地學者人數及比率下跌，反映不少學者近年離港，他們普遍對社會氣氛失望，憂慮在目前政治環境下做研究會誤觸「紅線」，也有外國學者對於來港有顧慮。葉健民提到，近年離港的本地學者資歷較深，積極參與本地社會事務，他們離港會令學術界失去一定動力。他說，資深學者以往在大學行政層面可為年輕學者抵擋部分政治壓力，例如後者被投訴時「在委員會頂一頂」，如今資深學者紛紛離開，憂慮年輕學者未來需承受更大壓力。不過整體而言，葉認為政治取向不分國籍，不相信內地學者增加會削弱學術自由，形容部分本地學者及大學管理層也保守。

城大內地學者：沒情感聯繫 鮮會研究香港社會

本地學者持續流失，多名學者憂慮關注本地社會和文化等研究會減少。城市大學公共及國際事務學系助理教授文博是深圳人，5年前在美國博士畢業後來港。他指內地背景學者對香港和本土文化認識不足，沒有情感聯繫，鮮會研究香港社會，即使想研究也不知道從何入手，因此本地學者在香港研究扮演重要角色。「我們這些人，很多人只當香港是一個工作地方，只不過想做番自己的研究。」不過，他說如果內地學者在香港落地生根，長遠與本地社會建立關係，或會推動他們投入香港研究。

李料部分敏感議題未來消失於研究領域

李立峯認為，學者在外國難以及時掌握香港社會脈搏和民意轉變等，研究香港有困難，預期部分敏感議題如「港獨」在香港難再研究，未來或會消失於研究領域。

對於整體趨勢，李立峯與葉健民均強調，大學最重要是保持學者背景多元，目前數字未見大問題。李立峯說，八大教學人員一直有流動，近年波幅是否較大是「見仁見智」，認為現時本地學者仍佔一定比例。葉健民冀大學未來維持與國際接軌及適當平衡，「如果全面內地化只可聘請大陸人，當然我們會『玩完』」。

理大：積極本地及全球聘優秀學者

本報記者向本地教員流失較多的大學查詢，理大稱近年積極從本地及全球招聘不同領域的優秀學者，配合大學發展及提升教研水平；嶺大表示聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常流動；教大稱招聘時一直依據「擇優而錄」原則，國籍並非考慮條件。

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