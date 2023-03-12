主席台觀察：落座時胸腹貼桌攥拳 投票後偕習趙王閒談

甫一落座，李強兩次將座椅抽前，胸腹緊貼桌面坐正，比橫排上其他領導人都更靠向前。主持人開始介紹議程，李又將兩肘枕上枱面、緊攥雙拳，對比其他政治局常委兩手落腿，坐姿顯得獨特。

領帶「萬靛之中一點紅」

與前天同時段佩戴泛灰紅色領帶不同，李強昨搭配濃酒紅色領帶，顏色出挑不少，色系亦近習前天連任國家主席時的那條。恰巧，李兩側的人不約而同繫藍色系領帶，襯得他像「萬靛之中一點紅」。

投票環節伊始，習起身離席，李強兩次欲領掌，惟時機過早，直至幾秒鐘後才三度帶領拍掌成功，全場掌聲響至習回席才漸息。聲閉，李在安靜的場內走向台前，緩緩將選票逐一投箱，每次投前都會舉紙望向前方的攝影機。衆領導人投完票回座後，習近平、李強、趙樂際跟王滬寧輕鬆聊了起來。

唱票前，主席台調整座次，領導人再伴轟鳴掌聲入場。這次跟在習後的是前總理李克強。入場到落座，習李兩位老拍檔尚未有交流，倒是坐在習另側的李強不時與王滬寧相談甚歡。習為李強簽署任命狀後，主持人宣布李強成為新任總理，王滬寧等人即帶頭鼓掌道賀。李強先起身向會場前後鞠躬，再上前與習握手致謝，兩人握手時胳膊用力搖動，李強臉上泛起燦爛笑容。李強之後再繞過習，走到李克強座位前，待後者起身繫好衣扣並騰出空間，二人握上這意味權力交接的手。李克強鬆手後，很快又在原地與身旁的習近平握手，兩人微微笑着，對在場代表和鏡頭留下了這10年的最後一幕。

明報記者

（2023全國兩會）