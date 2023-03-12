曾執政蘇浙滬 務實重商重民本

主政上海遇新冠 精準防疫未果始封控

事實上，曾在長三角蘇浙滬三大經濟強省市執政的李強，向來把發展列為第一要務。調任中央前，李強是上海市委書記，任內最後一年經受嚴峻考驗。去年3月，上海爆發首波大規模新冠疫情，單日感染數字一度破2萬，李強最初堅持精準防疫，嘗試保住「經濟首都」發展不受影響，一段時間效果不彰後，轉而採取約兩個月大規模封控，至6月底遏止住疫情，經濟生活逐漸復常。

路透社本月初引述消息透露，李強本人更傾向盡快解除清零政策，去年12月，着手準備接手全國經濟工作的他，決定比預期更早啟動重新開放計劃，為的是努力遏制防疫清零和相關抗議活動造成的經濟損失。

家鄉浙江與習共事多年 外界期待政策利民企

早自1982年，李強已在家鄉浙江從政，長期在浙江省民政廳工作，亦曾任永康和溫州市委書記。人多地少的小市溫州靠民營經濟「發家」，創造舉世聞名的發展奇蹟，形成「溫州模式」。國家主席習近平過往主政浙江時，李強曾擔任省委常委、秘書長，兩人長期共事，是習最信任的人之一。

李強2013年出任浙江省長，在任4年間，經濟高度發達的浙江經濟仍每年以逾7.8%的速度增長，高於全國同期增速。2016年李強調任江蘇省委書記，任內下令公務接待全面禁酒、不打擦邊球，被喻為「最強禁酒令」。除在經濟重鎮地區擔任主要官員的經驗，李強學業上也側重經濟與管理方向。2003至05年，他曾在香港理工大學進修，獲得高級管理人員工商管理碩士學位。

李強的經歷，讓一些人期待他或將推出有利民企營商的政策。內地傳媒報道，李強過往在地方任職時表現出鮮明「親商」態度。內媒財新的舊文〈李強：全面改革的浙江思路〉、〈浙江：改革破解「生死結」〉，形容時任浙江省長李強作風低調、務實，善提重商文化，認同民本經濟。李強也曾公開表示，「企業家把工作幹好了，我們這些政府部門日子就會好過多了。」

外媒稱「處在商業和政治之間」

外媒亦聚焦李強親商風格和政治影響力。《華爾街日報》11日稱，李強在政府重新關注經濟增長方面發揮作用，如今也正展示他是習近平會從中聽取意見的人。《華盛頓郵報》形容李強是處在商業和政治之間。路透社則稱，李強被廣泛視為務實和對商界友善。曾於2005和06年與習近平、李強兩人同時會面的美國作者庫恩（Robert Lawrence Kuhn）說，感覺到兩人當時關係非常輕鬆自在，「他（李強）不是壁花（Wall-flower）」。

李強是繼開國總理周恩來後，未擔任過副總理甚至無中央工作經歷下就主掌國務院的人，也打破前數任李克強、溫家寶、朱鎔基等人留下的傳統升遷印象。未來結果如何，相信全球都在等待。

（2023全國兩會）