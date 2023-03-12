當選人大常委 被問在港政職去留稱聽意見 李慧琼：與馬逢國協調內會工作

譚耀宗：倘會議撞期 人大應優先

全國人大昨在北京舉行會議，選出159名人大常委，李慧琼以2901票贊成、35票反對及3票棄權當選，得票率98.4%。李慧琼當選後表示，常委一職是挑戰，將以戰戰兢兢及努力學習的態度向不同界別及人大代表請教。她感謝國家信任及人大代表投票支持，會全力以赴不負國家期望，上任首要目標是推動香港融入國家發展大局，稱現時正值疫後復常時期，香港有迫切需要把握大灣區發展機遇融入國家發展大局。她並稱，會發揮雙向橋樑角色，既向中央反映港人意見，同時協助中央和其他人大常委更了解香港情况。

李慧琼現時擔任內會主席，譚耀宗稱人大常委每兩個月須上京開會，每次會期約4至5日，有時需參與調研，認為李有力兼顧立會和人大，強調交由她自行決定。譚說，倘人大常委會與立法會會議撞期，人大作為國家事務應優先，李慧琼可向立法會請假。

馬任人代團長 不時需上京

馬逢國昨稱與李慧琼已有默契，他將盡量分擔內會工作，協助對方兼顧立法會及人大。不過，馬逢國擔任港區人代團長多年，過去亦不時需上京列席人大常委會議。

人大前常委范徐麗泰2008年3月當選常委時，仍擔任立法會主席，她當時向人大常委會請假以繼續履行立法會職務。范太昨接受傳媒訪問認為，立會主席必須主持大會，內會主席則可與副主席協調工作，相信李慧琼能兼顧兩者。

譚耀宗表示，很高興由李慧琼接替其工作，稱讚她具豐富議會工作經驗，亦曾擔任全國政協委員5年，有信心她能履行職責。正式卸任人大常委，譚耀宗說未來有工作就會做，亦樂意評論社會事務，「無話完全『全退』」。

馬：李高票當選是很大鼓舞

馬逢國說，李慧琼以高票當選是很大鼓舞，認為她是香港最大政黨的領袖，也對國情有所掌握，相信會獲各港區人代及整體社會支持。港區人代陳帆形容，李慧琼是擔任人大常委的「最好選擇」，讚賞她非常掌握香港事務，對國情有深厚認識，未來會全力支持對方工作。

另外，中聯辦前主任王志民及人大常委會法工委主任沈春耀亦當選人大常委，分別以2895及2928張贊成票當選。

明報記者

（2023全國兩會）